Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede - Son Dakika
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Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede

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Zonguldak'ta Ereğli-Alaplı yolunun plajlar mevkiinin 60 metre açığında Ukrayna menşeili mayın tespit edildi. Sahil şeridine ve denize girişler yasaklanırken, bölgeye sevk edilen SAS komandoları mayının yerinde imhası için çalışma başlattı.

30.06.2024 12:57  Güncelleme: 13:18
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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde karadan 60 metre açıkta, denizin 5 metre derinliğinde tespit edilen mayın nedeniyle sahil şeridine ve denize girişler yasaklandı. SAS komandoları, mayının yerinde imhası için çalışma başlattı.

DENİZE GİRİŞLER YASAKLANDI

Ereğli- Alaplı yolunun plajlar mevkiinin 60 metre açığında, 5 metre derinlikte şüpheli cisim görenler, dün akşam saatlerinde ihbarda bulundu. Olay yerine Sahil Güvenlik, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çalışmaların sağlıklı yürütülmesi için plajlar bölgesine ve denize girişler yasaklandı.

Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede

SAS KOMANDOLARI SEVK EDİLDİ

İncelemede, şüpheli cismin Ukrayna menşeili mayın olduğu belirlendi. Polis ve zabıta ekipleri karada, Sahil güvenlik ekipleri denizde güvenlik önlemi aldı. Bölgeye Sualtı Savunma (SAS) komandoları sevk edildi. Komandolar, mayının yerinde imhası için çalışmalara başlarken, denize gelenleri polisler geri çevirdi. Plajların boş kaldığı bölgede çalışmalar sürüyor.

Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede
Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede
Zonguldak\'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede

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Son Dakika Güncel Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • ferhat eser: rusyadan dost olmaz daha önce karadeniz aylarca rus işgaline uğramıştır tek dostumuz var oda AMERİKA bu dostluk ebediyen sürecektir 7 28 Yanıtla
    Alper Elma: sen iyice sasirmissin Ruslar Amerikalılardan bin kat daha dürüsttür. amerkika bu topraklarin bizdeki varlığından beri ezeli ve ebedi dusmanimizdir bilmiyorsan neyimize faydaları olmuski bı soylede bilelim 7 2
  • ferhat eser: we love you AMERİKA 5 18 Yanıtla
  • ferhat eser: rusya daha önce Karadenizi işgal etmiştir Zonguldak trabzon artvin buralar hep rus işgali altındaydı bunlarla iş birliği felakettir 2 9 Yanıtla
  • Seyit Yıldız: askerlik yaptığım yer sas komandoları çok eğitimli 4 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: Rabbim askerlerimize zeval vermesin canları sağolsun onlar varsa bizler rahat nefes alabiliyoruz 5 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Zonguldak'ta mayın alarmı! Denize girişler yasaklandı, SAS komandoları bölgede - Son Dakika
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