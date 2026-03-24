Yetkisiz dorgu itirafı: Bakanın tapu kayıtlarını sorguladım; 4 kayda ulaşıp Ayşegül K.'ya mesajla gönderdim
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yetkisiz dorgu itirafı: Bakanın tapu kayıtlarını sorguladım; 4 kayda ulaşıp Ayşegül K.'ya mesajla gönderdim

24.03.2026 10:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaş Tapu Müdürlüğü’nde görevli memur Diyar Akdağ, sosyal medyada tanıştığı bir kadının yönlendirmesiyle Adalet Bakanı’na ait tapu kayıtlarını sorguladığını, sorgu sonucunda 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla paylaştığını itiraf etti.

Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınan ve Antalya’nın Kaş ilçesinde görev yapan tapu teknikeri Diyar Akdağ, jandarma sorgusundaki “Ayşegül” ismiyle bildiği bir kişinin ısrarı üzerine Adalet Bakanı’na ait tapu kayıtlarını sorguladığını söyledi.

Kaş Tapu Müdürlüğü’nde görevli kamu personeli Diyar Akdağ, yaptığı sorgulama sonucu Bakan Gürlek’e ait 4 tapu kaydına ulaştığını ve bu bilgileri mesaj yoluyla Ayşegül isimli kişiye ilettiğini ve bu işlemleri “kandırıldığını fark etmeden” yaptığını öne sürdü.

Jandarmada ifade veren şüpheli Diyar Akdağ, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediğini belirterek “Böyle bir suça bilerek karışmadım” dedi. Şüpheli ayrıca, “beni kullandığını sonradan anladım” ifadesini kullandı.

Şüpheli Diyar Akdağ ifadesinde, “Adalet Bakanımıza yönelik kumpas ve iftira içerisinde bilinçli bir şekilde bulunmadım” dedi ve “CHP liderinin Adalet Bakanımız ile ilgili söylemlerinin doğru olmadığını, iftira olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Antalya’nın Kaş ilçesinde görev yapan tapu teknikeri Diyar Akdağ, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından açığa alınmış, Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alınmıştı.

ŞÜPHELİNİN BAĞLANTILARI SORUŞTURULUYOR

Soruşturma kapsamında, şüpheli Diyar Akdağ’ın çevresi ve olası bağlantılarına ilişkin dikkat çeken iddialar da gündemde. Buna göre, Diyar Akdağ’ın sosyal medya üzerinden irtibat kurduğu Ayşegül K. isimli kişi daha önce “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçundan sabıkalı.

Ayrıca Ayşegül K.’nın bazı CHP’li üst düzey siyasi isimlerle temas içerisinde olduğu iddialarının araştırıldığı, şüphelinin babası Dursun Akdağ’ın Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğu ve onun da bu sorgu kayıtlarını CHP’li yerel yöneticilerle paylaştığına yönelik iddiaların da inceleme konusu olduğu belirtildi.

Öte yandan, şüphelinin bazı akrabalarına ilişkin geçmiş yıllarda çeşitli suçlamalarla adli işlem yapıldığı ve bölücü terör örgütüyle iltisak ve irtibat iddialarına dair kayıtların bulunduğu, bu kişilerin farklı illerde gerçekleştirilen eylem ve etkinliklerde yer aldığı kaydediliyor.

Gündem, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 11:10:35. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.