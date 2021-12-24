Kozmetiğe para harcamayın! Evde ucuza güzellik mümkün

Evde ucuza güzelliğin mümkün olduğunu belirten Güzellik Koçu Meltem Demir "Bu tarifler cildinizdeki lekelerin açılmasına yardımcı olacak, siyah noktaları giderecek ve kırışıklıklarla savaşacak. Evde yapacağınız bu tarz bakım rutinleri sayesinde ipek gibi, yumuşacık ve canlı bir cilde sahip olabilirsiniz" dedi.
Evde az malzemeyle cilde büyük etkiler yaratılabileceğini aktaran Demir, "Bu tariflerin en önemli özelliklerinden biri tamamen doğal olması. Yani hazırladığınız tariflerin tadına dahi bakabilirsiniz. Bu açıdan cildinize hitap ederken mideye de hitap eden bu tarifleri gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Vücudunuza alamayacağınız zararlı, yapay ve pahalı olan bakım ürünleri kullanmaktansa ekonomik, doğal ürünlerle bakım yapabilirsiniz. Cildinize sürdüğünüz şeylerin içeriğini bilmenin verdiği rahatlıkla, tariflerin etkisini izleyin ve görün" diye konuştu.
Güzellik Koçu Meltem Demir'in, leke açması, siyah nokta gidermesi ve canlı bir cilt görünümü için verdiği ilk tarif için 2 çorba kaşığı yoğurt, 1 çorba kaşığı kakao ve 1 tatlı kaşığı bal kullanılması gerekiyor. Bu malzemeleri karıştırıp gece uyumadan önce cilde uygulanması önerisinde bulunan Demir, "Sabah bebek uyanın. Bu tarifleri uygulamak için lütfen üşenmeyin, farkı göreceksiniz" dedi.
Demir, cilt lekeleri için ise "Pirinci önceden haşlayıp lapa yapın. Sonra boş bir buz kalıbına bu pirinçleri bölüştürün. Ardından yağsız bir süt alıp pirinçlerin üzerine dökün ve bu buz kalıbını derin dondurucuya atın. Malzemeler donduktan sonra kalıptan çıkarıp cildinize yukarıya doğru oval hareketlerle masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Buna göz çevresi dahil. Çünkü gözaltı morluklarına da iyi geliyor. Bu tarif de yine çok pratik ve cilde son derece faydalı" ifadelerini kullandı.
Kırışıklıkları gidermenin de yolları olduğunu dile getiren Demir şunları söyledi: "Cildinizdeki lekeleri ve siyah noktaları bu tür tariflerle giderebileceğiniz gibi kırışıklıklara da savaş açabilirsiniz. Ben evde aloe veramı besliyorum. Kırışıklık için biraz salatalık rendeleyip içine aloe vera koyup karıştırıyorum ve cildime sürüyorum. Yine son derece basit ve faydalı bir tarif."
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