Son Dakika Haber Haberleri

13:41 150 yıllık tescilli konağın koruma altına alınması bekleniyor Elazığ'da tek kalan ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından da tescillenen tarihi konak, İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından drone ile de havadan görüntülendi

13:39 Bilek güreşinde bir numara olmak istiyor Uluslararası bilek güreşi hakemi, Genç Eksen Spor İzcilik Kulübü Başkanı ve antrenör Mustafa Yılmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularının Yunanistan'da şampiyon olduğunu hatırlattı

13:35 İran, Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'ndan çekildi İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Pehlevanzade, "Mali sorunlar ve bazı hususlar nedeniyle bu dünya olimpiyat müsabakalarından çekilme kararı aldık

13:33 Trafik magandası üniversiteli gence trafikte dehşeti yaşattı ARACINDAN İNİP ÜZERİME GELDİKöprülü, yaşadığı korku dolu anları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı

13:31 DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi öldürüldü mü? Ebubekir el-Bağdadi kimdir? ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda büyük merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda öldürülmüş olabileceği iddia edildi. Peki öldürüldüğü iddiası gündem yaratan Ebubekir el-Bağdadi kimdir? Bağdadi gerçekten öldürüldü mü?

13:28 Umman Şura Meclisi üyelerini seçiyor Ummanlılar, genel seçim kapsamında parlamentonun alt kanadı Şura Meclisinin 86 üyesini belirlemek için sandık başına gitti.

13:27 Teşekkürler sevgilim Gergedan Yapım ve Hypers organizasyonuyla gerçekleştirilen konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Bastık, "Çok heyecanlıyım. Harbiye, heyecanı dörde-beşe katlıyor" dedi.

13:27 İzmir jürisi belli oldu Başkanlığını Ömür Atay'ın yapacağı jüride Zeynep Farah Abdullah, Metin Akdülger, Natali Yeres ve Arda Yıldıran yer alacak.

13:27 Dijitale "evet" dedi İncelediği son senaryoyu çok beğenen oyuncu, 2020 yılının şubat ayında diğer meslektaşları gibi bir dijital platformda yayınlanacak dizide rol alacak.

13:27 İkinci Tilki yolda Ayça Tilki'nin YouTube ile başlayan müzik yolculuğuna alacağı tepkilere göre şekil vereceği, iyi tepkiler gelirse daha profesyonelce çalışmalarına devam edeceği konuşuluyor.

13:27 İki yazarın 'merhaba'sı Galaya filmin senaristi Ahmet Ümit, oyuncuları Yetkin Dikinciler, Serkan Altıntaş ve Pelin Batu'nun yanı sıra siyaset ve sanat dünyasından birçok önemli isim katıldı.

13:27 Efecan Karaca sırrını açıkladı: Sahada pasaport oynamıyor Transfer dönemlerinde adı 3 büyük takımla anılan ve kariyerini A Milli Takım forması giyerek de sürdüren Karaca, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu

13:21 (Özel haber) Efecan Karaca: "Elimizden gelen her şeyi yapacağız" Transfer dönemlerinde adı 3 büyük takımla anılan ve kariyerini A Milli Takım forması giyerek de sürdüren Karaca, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu

13:14 Deprem korkusu Ezgi Mola'yı evden vazgeçirdi Uzun süredir yaşadığı Moda'dan ayrılma kararı alan Mola, Tarabya-Yeniköy hattında Boğaz manzarılı ve bahçeli ev bakıyor.

13:10 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 55'inci gün HDP önündeki eylemde 55'inci günDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 55 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 55'inci günde de sürdürdü.

13:00 Emre Belözoğlu, gol sevincinde Moses'a tekme attı! Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçında Zanka'nın attığı golden sonra Emre Belözoğlu, gol sevincinde Victor Moses'a tekme attı.

12:53 Giresun'da yürekleri yakan olay! Yangında ölen baba ve oğlunun cesetleri el ele bulundu Giresun'da dün bir evde yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen yangında baba ve oğlu hayatını kaybetmişti. Baba ve oğlunun cesetlerinin oda içerisinde bir birinin elini tutmuş halde bulunduğu öğrenildi.

12:52 Zazaca konuşan kadını yayından alan Müge Anlı'ya AK Partili isimlerden tepki Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Zazaca konuşan bir kadını "Anlamadığımız bir şeyi yayına vermemizin anlamı yok" diyerek yayından alan Müge Anlı'ya sosyal medyada tepki yağdı. Ünlü sunucuya AK Partili isimlerden de eleştiri geldi.

12:47 Boğaz'ın en gözde yalısı 'Filinta Mustafa' 550 milyon TL'ye satışa çıkarıldı İstanbul Boğazı'nın, mimarisiyle en dikkat çeken yalılarından, Tophane Müşiri Zeki Paşa için yaptırılan ve 'Filinta Mustafa' ismiyle anılan şato görünümlü yalı, 550 milyon TL'ye alıcı bekliyor.

12:43 Küçük Mahsut inşaat demirlerinden yapılan yürüteçten kurtuldu İhlas Haber Ajansı'nın haberi üzerine Mahsut'a beklenen yardım kısa süre içerisinde geldi

12:26 Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin talimatını verdi ABD'nin "General Mazlum" olarak uluslararası kamuoyuna tanıttığı PKK/YPG'nin elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin, Türkiye'de farklı tarihlerde gerçekleşen 8 kanlı terör eyleminin talimatını verdi. Erdoğan'ın "Amerika'dan isteyeceğiz" dediği terörist elebaşı ayrıca kırmızı bültenle aranıyor.

12:25 ABD gece yarısı IŞİD lideri Bağdadi'yi hedef alan bir operasyon gerçekleştirdi, Bağdadi'nin öldüğü... Bazı basın kuruluşlarında çıkan haberlere göre ABD, gece yarısı Türkiye sınırındaki bir köye IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'yi hedef alan bir operasyon düzenledi; kimi kaynaklarca Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edildi.

12:21 Ermenek'te madenci ailelerinin acıları 5 yıl geçmesine rağmen hala taze Ermenek'te madenci ailelerinin acıları 5 yıl geçmesine rağmen hala taze "Oğlum yüzme bilmezdi suyun içinde ne yaptı" sözleriyle hafızalara kazınan anne Ayşe Gökçe: "Ağlamaktan gözlerim görmez oldu"KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güzelyurt beldesinde, 18 madencinin hayatını...

12:20 Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'nin Bağdadi operasyonuyla ilgili açıklama: Bilgi verildi Habere göre Pentagon yetkilileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti

12:16 Efecan Karaca: "Elimizden gelen her şeyi yapacağız" Transfer dönemlerinde adı 3 büyük takımla anılan ve kariyerini A Milli Takım forması giyerek de sürdüren Karaca, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu

12:03 Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'na oy verenlere tepki gösterdi: Aptal yerine konulduğunuz farkında mısınız? Ankara eski Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada paylaştığı mesajında Ekrem İmamoğlu'na oy veren İstanbullulara tepki göstererek şöyle seslendi: Aptal yerine konulduğunuz farkında mısınız? Harbi cevap verin, pişman mısınız?

12:02 Behzat Ç.'nin Ercüment'i Nejat İşler'in son hali görenleri şaşkına çevirdi Ekranların aranılan ismi Nejat İşler, son görüntüsüyle hayranlarını şoke etti. Saçlarını ve sakallarını uzatan oyuncuyu görenler tanıyamadı.

11:59 Ermenek maden faciasının 5. yılı Karaman'ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağında, su baskını sonucu 18 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının üzerinden 5 yıl geçti.

11:52 Meclis kürsüsünden bela okuyan CHP'li vekile HDP'den sitem: HDP bilhassa sizin için bir fırsattı CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Meclis'te yaptığı konuşmasında "Teröristin ağzıyla konuşanların Allah belasını versin!" ifadesine HDP'den yanıt geldi. HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, "Siyaset bir günlük, bir aylık değil. HDP bu ülke ve bilhassa sizin için bir şanstı." ifadelerini kullandı.

11:51 Madenci ailelerinin acıları 5 yıl geçmesine rağmen hala taze Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güzelyurt beldesinde 18 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası 5'inci yılını doldururken, ailelerin acıları hala ilk günkü tazeliğini koruyor.

11:43 Şenol Güneş'in, asansör sırası beklerken kendisine tepki gösterenlere verdiği cevap güldürdü! Fenerbahçe-Konyaspor maçını izlemek için Kadıköy'e giden Şenol Güneş, asansöre bindiği sırada kendisine "Ooo beyler, sırada biz vardık" diye tepki gösteren kadınlara, "Sırada onlar vardı. Ayıp oldu." dedi. Bu anlar gülüşmelere neden oldu.

11:41 Motosiklet sürücüsünün ölümcül hatası Motosiklet sürücüsünün ölümcül hatası Mersin'de yaya geçidinden karşı şeride geçmek isteyen motosiklet sürücüsünün ölümcül hatası güvenlik kameralarındaMERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde yaya geçidinden karşı şeride geçmek isteyen motosikletin sürücüsü, kamyonetin çarpması sonucu...

11:40 Tozlu Araba Camlarını Sanat Eserlerine Dönüştüren Scott Wade'den 10 Harika Çalışma Çizebiliyor olmak büyük yetenek, hele bunu araba çamlarının tozlarının üstüne yapmak gerçekten takdire şayan bir başarı. Scott Wade hayatını bu sanatla kazanan bir isim. Arabaların tozlu camları üzerine hem insanları hem de sevilen nesneleri çiziyor.

11:38 ABD'nin Teksas eyaletinde üniversitede silahlı saldırı: En az 2 ölü, 10'dan fazla yaralı ABD'nin Teksas eyaletinin Greenville kentindeki Texas AM Üniversitesindeki mezunlar partisinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10'dan fazla yaralının olduğu kaydedildi. Saldırganın kimliği ise henüz bilinmiyor.

11:34 Ermenek maden faciasının 5. yılı Karaman'ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağında, su baskını sonucu 18 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının üzerinden 5 yıl geçti.

11:18 "Balçiçek ve Dr. Cankurtaran" Pazartesi Kanal D'de… Sunuculuğunu gazeteci Balçiçek İlter ve Dr. Özlem Cankurtaran'ın üstlendiği programda, ünlü isimler ve uzman doktorlar ağırlanacak, gündemdeki sağlık konuları işlenecek, hasta ve hasta yakını hikayelerine yer verilecek.

11:18 Sahnelere dönüyor Avşar'ın yılbaşı programı için Antalya'daki beş yıldızlı bir otelle anlaştığı, devamında da sahne maratonuna devam edeceği öğrenildi.

11:17 Konya'da fabrika yangını (7) Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sevk edildi

11:17 DEAŞ lideri Bağdadi'ye düzenlenen operasyonun görüntüleri sosyal medyaya sızdı Habere göre Pentagon yetkilileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti

11:09 Barış Pınarı Harekatı'nı fırsat bilen dolandırıcılardan yeni tuzak: Kredi kartı ve banka bilgilerini ele geçiriyorlar Barış Pınarı Harekatı'nı fırsat bilen dolandırıcıların sosyal medyada sıklıkla kullanılan etiketleri tercih eden kişileri takip ederek sahte sitelere yönlendirdikleri, Phishing yöntemiyle hesaplarındaki paraları aktardıkları kaydedildi.

11:08 İstanbul atatürk'ün kaptanının torunu şehir hatları'nda vapur kaptanı İlker Çetin, büyük dedesinin Atatürk ile olan anıları, dedesinin denizcilik anıları ile büyüdüğü için başka bir meslek seçmeyi dahi düşünmediğini belirterek, yaşamını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı

11:06 Zayıflamış görüntüsüyle korkutan Mali, aylar sonra ilk kez sakalsız görüntülendi Kaçış Sendromu hastalığından dolayı aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, setlere geri döndü. Hababam Sınıfı filminin kadrosuna dahil olan Mali, aylar sonra ilk kez sakalsız olarak objektiflere yakalandı.

11:03 Erdoğan'ın, "Sizi bahçeden toplamayalım" deyip uyardığı vekiller için CHP'den ilginç öneri: Anons koyalım Erdoğan'ın "Vekillerimizin Meclis çalışmaları konusunda pasif olduklarını istihbar ettim. Arkadaşların sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım" çıkışıyla ilgili CHP'li Tanal'dan öneri geldi. Tanal, "Bahçeye bir anons koyalım, vekil arkadaşlar bahçede duymuyorlar, onun için Genel Kurula gelemiyorlar" dedi.

10:50 Erdoğan'ın, "Sizi bahçeden toplamayalım" dediği vekiller için CHP'den ilginç öneri Erdoğan'ın "Vekillerimizin Meclis çalışmaları konusunda pasif olduklarını istihbar ettim. Arkadaşların sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım" çıkışıyla ilgili CHP'li Tanal'dan öneri geldi. Tanal, "Sizden istirhamım bahçeye bir anons koyalım, vekil arkadaşlar bahçede duymuyorlar, onun için Genel Kurula gelemiyorlar" dedi.

10:43 Anne ve kızının korku dolu anları Haber Emin YEŞİL İSTANBUL, (DHA)Sultangazi'de meydana gelen 2 farklı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı

10:36 Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı Haberde, söz konusu kayıtların Netanyahu'ya yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yöneltildiği 2000 numaralı dosyada yer aldığı dile getirildi