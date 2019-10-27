Son Dakika Haber Haberleri

- 27.10.2019 13:41 150 yıllık tescilli konağın koruma altına alınması bekleniyor
Elazığ'da tek kalan ve Diyarbakır Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından da tescillenen tarihi konak, İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi tarafından drone ile de havadan görüntülendi
- 27.10.2019 13:39 Bilek güreşinde bir numara olmak istiyor
Uluslararası bilek güreşi hakemi, Genç Eksen Spor İzcilik Kulübü Başkanı ve antrenör Mustafa Yılmaz, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, sporcularının Yunanistan'da şampiyon olduğunu hatırlattı
- 27.10.2019 13:35 İran, Dünya 16 Yaş Altı Satranç Olimpiyatları'ndan çekildi
İranlı Öğrenciler Haber Ajansına (ISNA) konuşan Pehlevanzade, "Mali sorunlar ve bazı hususlar nedeniyle bu dünya olimpiyat müsabakalarından çekilme kararı aldık
- 27.10.2019 13:33 Trafik magandası üniversiteli gence trafikte dehşeti yaşattı
ARACINDAN İNİP ÜZERİME GELDİKöprülü, yaşadığı korku dolu anları Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı
- 27.10.2019 13:31 DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi öldürüldü mü? Ebubekir el-Bağdadi kimdir?
ABD Başkanı Donald Trump'ın "Çok büyük bir şey oldu" şeklindeki paylaşımı kamuoyunda büyük merak uyandırırken, DEAŞ lideri Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de ABD birliklerinin düzenlediği bir operasyonda öldürülmüş olabileceği iddia edildi. Peki öldürüldüğü iddiası gündem yaratan Ebubekir el-Bağdadi kimdir? Bağdadi gerçekten öldürüldü mü?
- 27.10.2019 13:28 Umman Şura Meclisi üyelerini seçiyor
Ummanlılar, genel seçim kapsamında parlamentonun alt kanadı Şura Meclisinin 86 üyesini belirlemek için sandık başına gitti.
- 27.10.2019 13:27 Teşekkürler sevgilim
Gergedan Yapım ve Hypers organizasyonuyla gerçekleştirilen konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelen Bastık, "Çok heyecanlıyım. Harbiye, heyecanı dörde-beşe katlıyor" dedi.
- 27.10.2019 13:27 İzmir jürisi belli oldu
Başkanlığını Ömür Atay'ın yapacağı jüride Zeynep Farah Abdullah, Metin Akdülger, Natali Yeres ve Arda Yıldıran yer alacak.
- 27.10.2019 13:27 Dijitale "evet" dedi
İncelediği son senaryoyu çok beğenen oyuncu, 2020 yılının şubat ayında diğer meslektaşları gibi bir dijital platformda yayınlanacak dizide rol alacak.
- 27.10.2019 13:27 İkinci Tilki yolda
Ayça Tilki'nin YouTube ile başlayan müzik yolculuğuna alacağı tepkilere göre şekil vereceği, iyi tepkiler gelirse daha profesyonelce çalışmalarına devam edeceği konuşuluyor.
- 27.10.2019 13:27 İki yazarın 'merhaba'sı
Galaya filmin senaristi Ahmet Ümit, oyuncuları Yetkin Dikinciler, Serkan Altıntaş ve Pelin Batu'nun yanı sıra siyaset ve sanat dünyasından birçok önemli isim katıldı.
- 27.10.2019 13:27 Efecan Karaca sırrını açıkladı: Sahada pasaport oynamıyor
Transfer dönemlerinde adı 3 büyük takımla anılan ve kariyerini A Milli Takım forması giyerek de sürdüren Karaca, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu
- 27.10.2019 13:21 (Özel haber) Efecan Karaca: "Elimizden gelen her şeyi yapacağız"
Transfer dönemlerinde adı 3 büyük takımla anılan ve kariyerini A Milli Takım forması giyerek de sürdüren Karaca, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu
- 27.10.2019 13:14 Deprem korkusu Ezgi Mola'yı evden vazgeçirdi
Uzun süredir yaşadığı Moda'dan ayrılma kararı alan Mola, Tarabya-Yeniköy hattında Boğaz manzarılı ve bahçeli ev bakıyor.
- 27.10.2019 13:10 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 55'inci gün
HDP önündeki eylemde 55'inci günDiyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen 55 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini 55'inci günde de sürdürdü.
- 27.10.2019 13:00 Emre Belözoğlu, gol sevincinde Moses'a tekme attı!
Fenerbahçe-İttifak Holding Konyaspor maçında Zanka'nın attığı golden sonra Emre Belözoğlu, gol sevincinde Victor Moses'a tekme attı.
- 27.10.2019 12:53 Giresun'da yürekleri yakan olay! Yangında ölen baba ve oğlunun cesetleri el ele bulundu
Giresun'da dün bir evde yıldırım düşmesi sonucu meydana gelen yangında baba ve oğlu hayatını kaybetmişti. Baba ve oğlunun cesetlerinin oda içerisinde bir birinin elini tutmuş halde bulunduğu öğrenildi.
- 27.10.2019 12:52 Zazaca konuşan kadını yayından alan Müge Anlı'ya AK Partili isimlerden tepki
Atv'nin en çok izlenen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Zazaca konuşan bir kadını "Anlamadığımız bir şeyi yayına vermemizin anlamı yok" diyerek yayından alan Müge Anlı'ya sosyal medyada tepki yağdı. Ünlü sunucuya AK Partili isimlerden de eleştiri geldi.
- 27.10.2019 12:47 Boğaz'ın en gözde yalısı 'Filinta Mustafa' 550 milyon TL'ye satışa çıkarıldı
İstanbul Boğazı'nın, mimarisiyle en dikkat çeken yalılarından, Tophane Müşiri Zeki Paşa için yaptırılan ve 'Filinta Mustafa' ismiyle anılan şato görünümlü yalı, 550 milyon TL'ye alıcı bekliyor.
- 27.10.2019 12:43 Küçük Mahsut inşaat demirlerinden yapılan yürüteçten kurtuldu
İhlas Haber Ajansı'nın haberi üzerine Mahsut'a beklenen yardım kısa süre içerisinde geldi
- 27.10.2019 12:26 Terörist elebaşı Mazlum Kobani, Türkiye'de birçok kanlı terör eyleminin talimatını verdi
ABD'nin "General Mazlum" olarak uluslararası kamuoyuna tanıttığı PKK/YPG'nin elebaşlarından "Mazlum Kobani" kod adlı terörist Ferhad Abdi Şahin, Türkiye'de farklı tarihlerde gerçekleşen 8 kanlı terör eyleminin talimatını verdi. Erdoğan'ın "Amerika'dan isteyeceğiz" dediği terörist elebaşı ayrıca kırmızı bültenle aranıyor.
- 27.10.2019 12:25 ABD gece yarısı IŞİD lideri Bağdadi'yi hedef alan bir operasyon gerçekleştirdi, Bağdadi'nin öldüğü...
Bazı basın kuruluşlarında çıkan haberlere göre ABD, gece yarısı Türkiye sınırındaki bir köye IŞİD lideri Ebu Bekir el Bağdadi'yi hedef alan bir operasyon düzenledi; kimi kaynaklarca Bağdadi'nin öldürüldüğü iddia edildi.
- 27.10.2019 12:21 Ermenek'te madenci ailelerinin acıları 5 yıl geçmesine rağmen hala taze
Ermenek'te madenci ailelerinin acıları 5 yıl geçmesine rağmen hala taze "Oğlum yüzme bilmezdi suyun içinde ne yaptı" sözleriyle hafızalara kazınan anne Ayşe Gökçe: "Ağlamaktan gözlerim görmez oldu"KARAMAN - Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güzelyurt beldesinde, 18 madencinin hayatını...
- 27.10.2019 12:20 Milli Savunma Bakanlığı'ndan ABD'nin Bağdadi operasyonuyla ilgili açıklama: Bilgi verildi
Habere göre Pentagon yetkilileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti
- 27.10.2019 12:16 Efecan Karaca: "Elimizden gelen her şeyi yapacağız"
Transfer dönemlerinde adı 3 büyük takımla anılan ve kariyerini A Milli Takım forması giyerek de sürdüren Karaca, İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu
- 27.10.2019 12:03 Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'na oy verenlere tepki gösterdi: Aptal yerine konulduğunuz farkında mısınız?
Ankara eski Büyük Şehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medyada paylaştığı mesajında Ekrem İmamoğlu'na oy veren İstanbullulara tepki göstererek şöyle seslendi: Aptal yerine konulduğunuz farkında mısınız? Harbi cevap verin, pişman mısınız?
- 27.10.2019 12:02 Behzat Ç.'nin Ercüment'i Nejat İşler'in son hali görenleri şaşkına çevirdi
Ekranların aranılan ismi Nejat İşler, son görüntüsüyle hayranlarını şoke etti. Saçlarını ve sakallarını uzatan oyuncuyu görenler tanıyamadı.
- 27.10.2019 11:59 Ermenek maden faciasının 5. yılı
Karaman'ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağında, su baskını sonucu 18 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının üzerinden 5 yıl geçti.
- 27.10.2019 11:52 Meclis kürsüsünden bela okuyan CHP'li vekile HDP'den sitem: HDP bilhassa sizin için bir fırsattı
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın Meclis'te yaptığı konuşmasında "Teröristin ağzıyla konuşanların Allah belasını versin!" ifadesine HDP'den yanıt geldi. HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, "Siyaset bir günlük, bir aylık değil. HDP bu ülke ve bilhassa sizin için bir şanstı." ifadelerini kullandı.
- 27.10.2019 11:51 MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: "Şimdi Türkiye artık yolu açılan bir ülke olmaktan çıktı, yolu...
Kamil Aydın, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret etti
- 27.10.2019 11:51 Madenci ailelerinin acıları 5 yıl geçmesine rağmen hala taze
Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güzelyurt beldesinde 18 madencinin hayatını kaybettiği maden faciası 5'inci yılını doldururken, ailelerin acıları hala ilk günkü tazeliğini koruyor.
- 27.10.2019 11:43 Şenol Güneş'in, asansör sırası beklerken kendisine tepki gösterenlere verdiği cevap güldürdü!
Fenerbahçe-Konyaspor maçını izlemek için Kadıköy'e giden Şenol Güneş, asansöre bindiği sırada kendisine "Ooo beyler, sırada biz vardık" diye tepki gösteren kadınlara, "Sırada onlar vardı. Ayıp oldu." dedi. Bu anlar gülüşmelere neden oldu.
- 27.10.2019 11:41 Motosiklet sürücüsünün ölümcül hatası
Motosiklet sürücüsünün ölümcül hatası Mersin'de yaya geçidinden karşı şeride geçmek isteyen motosiklet sürücüsünün ölümcül hatası güvenlik kameralarındaMERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde yaya geçidinden karşı şeride geçmek isteyen motosikletin sürücüsü, kamyonetin çarpması sonucu...
- 27.10.2019 11:40 Tozlu Araba Camlarını Sanat Eserlerine Dönüştüren Scott Wade'den 10 Harika Çalışma
Çizebiliyor olmak büyük yetenek, hele bunu araba çamlarının tozlarının üstüne yapmak gerçekten takdire şayan bir başarı. Scott Wade hayatını bu sanatla kazanan bir isim. Arabaların tozlu camları üzerine hem insanları hem de sevilen nesneleri çiziyor.
- 27.10.2019 11:38 ABD'nin Teksas eyaletinde üniversitede silahlı saldırı: En az 2 ölü, 10'dan fazla yaralı
ABD'nin Teksas eyaletinin Greenville kentindeki Texas AM Üniversitesindeki mezunlar partisinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 2 kişinin hayatını kaybettiği, 10'dan fazla yaralının olduğu kaydedildi. Saldırganın kimliği ise henüz bilinmiyor.
- 27.10.2019 11:34 Ermenek maden faciasının 5. yılı
Karaman'ın Ermenek ilçesindeki kömür ocağında, su baskını sonucu 18 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının üzerinden 5 yıl geçti.
- 27.10.2019 11:18 "Balçiçek ve Dr. Cankurtaran" Pazartesi Kanal D'de…
Sunuculuğunu gazeteci Balçiçek İlter ve Dr. Özlem Cankurtaran'ın üstlendiği programda, ünlü isimler ve uzman doktorlar ağırlanacak, gündemdeki sağlık konuları işlenecek, hasta ve hasta yakını hikayelerine yer verilecek.
- 27.10.2019 11:18 Sahnelere dönüyor
Avşar'ın yılbaşı programı için Antalya'daki beş yıldızlı bir otelle anlaştığı, devamında da sahne maratonuna devam edeceği öğrenildi.
- 27.10.2019 11:17 Konya'da fabrika yangını (7)
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sevk edildi
- 27.10.2019 11:17 DEAŞ lideri Bağdadi'ye düzenlenen operasyonun görüntüleri sosyal medyaya sızdı
Habere göre Pentagon yetkilileri, Suriye'nin İdlib kentinde düzenlenen söz konusu operasyonda Bağdadi'nin öldüğüne inandıklarını ancak kesin durumu teyit etmek üzere çalışma yaptıklarını kaydetti
- 27.10.2019 11:16 İHA'nın haberi ses getirdi, küçük Mahsut yeni yürütecine kavuştu
İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberi üzerine Mahsut'a beklenen yardım kısa süre içerisinde geldi
- 27.10.2019 11:09 Barış Pınarı Harekatı'nı fırsat bilen dolandırıcılardan yeni tuzak: Kredi kartı ve banka bilgilerini ele geçiriyorlar
Barış Pınarı Harekatı'nı fırsat bilen dolandırıcıların sosyal medyada sıklıkla kullanılan etiketleri tercih eden kişileri takip ederek sahte sitelere yönlendirdikleri, Phishing yöntemiyle hesaplarındaki paraları aktardıkları kaydedildi.
- 27.10.2019 11:08 İstanbul atatürk'ün kaptanının torunu şehir hatları'nda vapur kaptanı
İlker Çetin, büyük dedesinin Atatürk ile olan anıları, dedesinin denizcilik anıları ile büyüdüğü için başka bir meslek seçmeyi dahi düşünmediğini belirterek, yaşamını Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı
- 27.10.2019 11:06 Zayıflamış görüntüsüyle korkutan Mali, aylar sonra ilk kez sakalsız görüntülendi
Kaçış Sendromu hastalığından dolayı aylarca yoğun bakımda kalan Mehmet Ali Erbil, setlere geri döndü. Hababam Sınıfı filminin kadrosuna dahil olan Mali, aylar sonra ilk kez sakalsız olarak objektiflere yakalandı.
- 27.10.2019 11:03 Erdoğan'ın, "Sizi bahçeden toplamayalım" deyip uyardığı vekiller için CHP'den ilginç öneri: Anons koyalım
Erdoğan'ın "Vekillerimizin Meclis çalışmaları konusunda pasif olduklarını istihbar ettim. Arkadaşların sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım" çıkışıyla ilgili CHP'li Tanal'dan öneri geldi. Tanal, "Bahçeye bir anons koyalım, vekil arkadaşlar bahçede duymuyorlar, onun için Genel Kurula gelemiyorlar" dedi.
- 27.10.2019 10:54 Kapalıçarşı Başkanı'ndan tarihi kitabeye matkaplı darbeyle ilgili açıklama: Gece yarısı habersiz yapılmış
Haber alır almaz inisiyatif aldık derhal bu kamerayı oradan kaldırttık ve restorasyona aldık orayı
- 27.10.2019 10:50 Erdoğan'ın, "Sizi bahçeden toplamayalım" dediği vekiller için CHP'den ilginç öneri
Erdoğan'ın "Vekillerimizin Meclis çalışmaları konusunda pasif olduklarını istihbar ettim. Arkadaşların sizleri bahçelerden toplayıp gruba getirmemesi lazım" çıkışıyla ilgili CHP'li Tanal'dan öneri geldi. Tanal, "Sizden istirhamım bahçeye bir anons koyalım, vekil arkadaşlar bahçede duymuyorlar, onun için Genel Kurula gelemiyorlar" dedi.
- 27.10.2019 10:43 Anne ve kızının korku dolu anları
Haber Emin YEŞİL İSTANBUL, (DHA)Sultangazi'de meydana gelen 2 farklı trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı
- 27.10.2019 10:36 Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı
Haberde, söz konusu kayıtların Netanyahu'ya yolsuzluk ve görevi kötüye kullanma suçlamalarının yöneltildiği 2000 numaralı dosyada yer aldığı dile getirildi
- 27.10.2019 10:28 Konya'da fabrika yangını (6)
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sevk edildi