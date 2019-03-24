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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 03:34 Kaynak: AA
MHP Lideri Bahçeli, Yenikapı Mitinginde Konuşuyor
Yenikapı Mitingindeki Kalabalık Binali Yıldırım'ı Mest Etti: Harikasınız!
Erdoğan, Yenikapı Miting Alanına Bir Aşk Hikayesi Şarkısıyla Giriş Yaptı
Tansu Çiller, Cumhur İttifakı'nın Yenikapı'daki Mitingi İçin Alana Geldi