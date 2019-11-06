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6 saat önce
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Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 07:51
Burkina Faso'da maden şirketine ait araç konvoyuna saldırı: 37 ölü KKTC'de halk, Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesini istiyor ABD Başkanı Trump: Erdoğan'la çok iyi bir görüşme yaptık, 13 Kasım'ı sabırsızlıkla bekliyorum İsrail'den küstah açıklama: YPG'ye her türlü destek sağlamaya hazırız