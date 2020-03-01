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6 saat önce

Lübnan'ın Trablus şehrinde şehitleri için düzenlenen konvoy İdlib'in Sermede ilçesinde toplanan Suriyeli vatandaşlar Atme kampından görüntü Kefr Lusin kampından görüntü Lübnan ve İdlib'de toplanan halk,Türkiye'ye destek gösterilerinde bulundu.

Lübnan'ın Trablus şehrinde şehitleri için düzenlenen konvoy

İdlib'in Sermede ilçesinde toplanan Suriyeli vatandaşlar

Atme kampından görüntü

Kefr Lusin kampından görüntü

Lübnan ve İdlib'de toplanan halk, Türkiye'ye destek gösterilerinde bulundu.

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Trablus, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 07:35 Kaynak: AA
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