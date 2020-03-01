. - Son Dakika

Lübnan'ın Trablus şehrinde şehitleri için düzenlenen konvoy İdlib'in Sermede ilçesinde toplanan Suriyeli vatandaşlar Atme kampından görüntü Kefr Lusin kampından görüntü Lübnan ve İdlib'de toplanan halk,Türkiye'ye destek gösterilerinde bulundu.
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2.03.2020 01:45:37. #1.13#