GÜNEY KORELİLERDEN KORE GAZİLERİNE ZİYARET - Son Dakika
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GÜNEY KORELİLERDEN KORE GAZİLERİNE ZİYARET

07.08.2022 12:01
GÜNEY KORELİLERDEN KORE GAZİLERİNE ZİYARET

? 23'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Türkiye'ye gelen Güney Kore heyeti Kore gazilerini Büyükçekmece'deki Şehit Yakını Gazi ve Gazi Yakını Evi'nde ziyaret etti.

? 23'üncü Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali için Türkiye'ye gelen Güney Kore heyeti Kore gazilerini Büyükçekmece'deki Şehit Yakını Gazi ve Gazi Yakını Evi'nde ziyaret etti. Ziyaret sırasında heyet üyeleri gazilere minnetlerini iletirken 'savaş olmasın' mesajı verildi. Gaziler de ziyaretten çok memnun olduklarını söyledi.

Büyükçekmece'nin Güney Kore'deki kardeş şehri Cheonan'dan gelen heyet, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün ile ilçede yaşayan Kore gazileri 90 yaşındaki Ekrem Çakır ve Abdülhadi Yeşilkaya'yı Şehit Yakını Gazi ve Gazi Yakını Evi'nde ziyaret ederek hediye takdiminde bulundu. Koreliler ziyaret sırasında saygılarını göstermek için gazilerin önünde eğildi.

GAZİLERİMİZİ ZİYARET ETMEK DE BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLIYDI

Kore heyeti adına konuşan Cheonan Belediyesi Planlama ve Ekonomi Genel Müdürü Han Gwon Seok gazilere minnetlerini dile getirerek '12 yıldır kardeş şehirler olarak kültürel faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Biz bu kapsamda her yıl Büyükçekmece'yi ziyaret ettik. Bu yıl da burada olmaktan mutluluk duyuyoruz. Ayrıca bugün gazilerimizi ziyaret etmek de bizim için çok anlamlıydı. Başkan Dr. Hasan Akgün çok güzel bir projeyle geldi. Bunu belediye olarak kendi aramızda değerlendireceğiz. En kıs zamanda kendilerine dönüş yapacağız. Kore gazilerini gördüğümüzde tek hissettiğimiz şey aslında minnet duygusu çünkü onların bizler için yaptığı fedakarlıklar sayesinde hem ülkemiz bugünlere gelebildi hem de ben de bugün burada olabilmemi onların bizler için yaptıklarına borçluyum' dedi.

Kore gazisi Abdülhadi Yeşilkaya ise 'Ziyaretten çok memnun olduk sanki Kore'ye gitmiş gibi hissettim. O günleri hatırladım hepsinden Allah razı olsun' diye konuştu.

KORE'DE TÜRK ŞEHİTLERİ EVİ İNŞA EDECEĞİZ

Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de ziyaretin çok anlamlı olduğuna vurgu yaparak yeni bir projenin müjdesini verdi. Dr. Akgün, "Burada Cheonan Belediyesi Kore mimarisiyle Kore Gazileri Evi yapacak. Biz de orada bir ev yapacağız. Kore'deki şehitlerimiz adına Türk Şehitleri Evi inşa edeceğiz. Evin önüne Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini koyacağız. Buradaki evde hayatını kaybedenler dahil savaştan kalan birçok eşya var onları sergileyeceğiz. Cheonan'da bizim yaptıracağımız evde ise şehitlerimizin isimleri yer alacak. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına yetiştirmeye çalışıyoruz. O nedenle eylülde Dünya Festivaller Birliği toplantısına gittiğim zaman bu projeyi kesinleştireceğim. 2023'te 29 Ekim'den önce bu evleri açmayı hedefliyoruz" dedi.

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Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Türkiye, Kore, Güncel, Son Dakika

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