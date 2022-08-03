250 yıllık sütunlar kayıptı, ünlü ailenin villasında bulundu - Son Dakika
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250 yıllık sütunlar kayıptı, ünlü ailenin villasında bulundu

03.08.2022 14:19
250 yıllık sütunlar kayıptı, ünlü ailenin villasında bulundu

- 250 yıllık sütunlar kayıptı, ünlü ailenin villasında bulundu Köyü karıştıran tarihi sütunların, akıllara durgunluk veren hikayesi Bolu'nun Gövem köyünde, köylülerin muhtar tarafından satıldığını iddia ettiği 250 yıllık tarihi sütunların 2'si Kahve Dünyası'nın sahipleri, Altınkılıç ailesine...

- 250 yıllık sütunlar kayıptı, ünlü ailenin villasında bulundu

Köyü karıştıran tarihi sütunların, akıllara durgunluk veren hikayesi

BOLU - Bolu'nun Gövem köyünde, köylülerin muhtar tarafından satıldığını iddia ettiği 250 yıllık tarihi sütunların 2'si Kahve Dünyası'nın sahipleri, Altınkılıç ailesine ait villanın bahçesinde bulundu. Üzerinde resim ve yazı bulunan 3'üncü sütunun da bulunması için köylüler muhtar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu merkeze bağlı Gövem köyünde yaklaşık 250 yıllık olduğu tahmin edilen 3 adet tarihi sütun geçtiğimiz yıl bulundukları yerden kayboldu. Sütunların yerinde olmadığını gören köylüler durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Köyün şu anki muhtarı Uğur Özcan ve geçmiş yıllarda muhtarlık yapanlar ifadeleri alınmak üzere çağırıldı. Köylülerin muhtarın sattığını iddia ettiği tarihi sütunlar aradan 1 yıl geçmesine rağmen bulunamadı.

Sütunlar lüks villadan çıktı

Köylülerin sütunların bulunması için yaptıkları girişimlerin sonunda Müze Müdürlüğü yetkilileri köye gelerek eski muhtarlardan bilgi aldı. Vatandaşların sütunların köyde bulunan Kahve Dünyası markası sahibi olan Altınkılıç ailesine ait lüks bir villanın bahçesinde görüldüğünü söylemesi üzerine yetkililer villaya gitti. Yapılan incelemede villada bulunan 2 adet sütunun köyden kaybolan sütunlar olduğu tespit edildi. Sütunlar kepçe ve traktöre konularak daha sonra müzeye götürülmek üzere köy meydanına bırakıldı. Köylülerin üzerinde yazı ve resim olduğunu söylediği sütun ise bulunamadı.

"Benim bilgim var"

Sütunları sattığı iddia edilen Gövem Köyü muhtarı Uğur Özcan, sütunların lüks villanın bahçesinde olduğundan bilgisi olduğunu belirterek, "Ben yol genişletme çalışması sırasında bu taşlar toprağa gömülüydü. Vatandaş görmüş ve ben bunları alayım dedi. Benim için mahsuru yok al götür dedim. Eski muhtarlar tarafından şikayet edildim" dedi.

"Bunları gözümüz gibi koruduk"

Muhtar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını ifade eden köyün eski muhtarlarından Şerafettin Güler, "Ben taşların ne olduğunu araştırmıştım. Bizim köyün kuruluşu 250 yıla dayanıyor. Bu taşlar için üniversiten öğrencilere ders vermek için geliyorlardı. Biz bunları gözümüz gibi koruduk. Taşlar yaklaşık 1 yıl önce kayboldu. Ama yazılı ve resimli taş yok. Üçüncü taşı traktörle götürmüş ve bir yerlere saklamış herhalde. Taş çok kıymetliymiş. Güzel bir resim ve altında da yazı vardı. Suç duyurusunda bulunacağız. Bu taşları nasıl satıyor. 30 sene muhtarlığımda gözüm gibi baktım" diye konuştu.

(FC-RFK-BA-Y)

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Kaynak: İHA

Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 250 yıllık sütunlar kayıptı, ünlü ailenin villasında bulundu - Son Dakika

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