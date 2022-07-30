Afrika dışında maymun çiçeğinden ilk ölümAvrupa'da ilk can kaybı İspanya'da - Son Dakika
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Afrika dışında maymun çiçeğinden ilk ölümAvrupa'da ilk can kaybı İspanya'da

30.07.2022 15:24

- Afrika dışında maymun çiçeğinden ilk ölüm Avrupa'da ilk can kaybı İspanya'da Maymun çiçeği nedeniyle Brezilya ve İspanya'da hayatını kaybeden kişilerin tespit edilmesiyle ilk kez Afrika kıtası dışında maymun çiçeği bağlantılı ölüm meydana geldi.

- Afrika dışında maymun çiçeğinden ilk ölüm

Avrupa'da ilk can kaybı İspanya'da

MADRİD - Maymun çiçeği nedeniyle Brezilya ve İspanya'da hayatını kaybeden kişilerin tespit edilmesiyle ilk kez Afrika kıtası dışında maymun çiçeği bağlantılı ölüm meydana geldi.

Geçtiğimiz günlerde Dünya Sağlık Örgütü'nün "küresel acil durum" olarak ilan ettiği maymun çiçeği virüsünde bir ilk yaşandı. Brezilya'da hayatını kaybeden 41 yaşındaki bir erkek, Afrika kıtası dışında maymun çiçeği nedeniyle ölen ilk kişi oldu. Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, hayatını kaybeden kişinin lenfoma kanseri nedeniyle düşük bağışıklığa sahip olduğu ve diğer hastalıkların da durumunu kötüleştirdiği aktarıldı. Şu ana kadar yaklaşık bin 66 vakanın tespit edildiğini belirten bakanlık, 513 şüpheli vakanın da incelendiğini duyurdu. Bakanlık verilerine göre, vakaların yüzde 98'inden fazlası erkekler arasında görüldü.

Avrupa'da ilk ölüm

İspanya Sağlık Bakanlığı da 1 kişinin maymun çiçeği nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı. Bu haberle birlikte Avrupa'da ilk kez maymun çiçeği bağlantılı ölüm gerçekleşti. Bakanlık tarafından yayınlanan raporda, 3 bin 750 vakadan yüzde 3,2'sinin hastaneye kaldırıldığı ve 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin verilere göre, dünyada 21 bin 148 maymun çiçeği vakası tespit edildi.

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Maymun Çiçeği: Brezilya ve İspanya'da ilk ölümler Maymun Çiçeği: Brezilya ve İspanya'da ilk ölümler Avrupa'da Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm yaşandı! Avrupa'da Maymun çiçeği virüsünden ilk ölüm yaşandı!
Kaynak: İHA

Dünya Sağlık Örgütü, Brezilya, İspanya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Afrika dışında maymun çiçeğinden ilk ölümAvrupa'da ilk can kaybı İspanya'da - Son Dakika

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