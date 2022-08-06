'Anadolu'nun plajı' olarak bilinen Savcılı Plajı'nda mest eden gün batımı manzarası - Son Dakika
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'Anadolu'nun plajı' olarak bilinen Savcılı Plajı'nda mest eden gün batımı manzarası

06.08.2022 11:31

'Anadolu'nun plajı' olarak bilinen Savcılı Plajı'nda mest eden gün batımı manzarası Kırşehir'de halk arasında 'Anadolu'nun Plajı' olarak adlandırılan Savcılı Plajı, drone ile çekilen gün batımı görüntüsü ile büyüledi.

'Anadolu'nun plajı' olarak bilinen Savcılı Plajı'nda mest eden gün batımı manzarası

KIRŞEHİR - Kırşehir'de halk arasında 'Anadolu'nun Plajı' olarak adlandırılan Savcılı Plajı, drone ile çekilen gün batımı görüntüsü ile büyüledi.

İç Anadolu Bölgesinde yer alan baraj gölü, gün batımı görüntüsünün yanı sıra il dışından gelenlerin de dinlenme alanlarından bir tanesi olarak ön plana çıkıyor. Savcılı Plajı doğa fotoğrafçılarının da Seyfe Gölü Kuş Cenneti ve Hirfanlı Barajından sonra en çok tercih ettiği alanlardan bir tanesi. Bölgeyi ilk defa görenlerin fotoğraf çekmek için gün batımını beklediği alanda güneşin batarken oluşturduğu kızıllık Kırşehir'de kartpostallık görüntülerin oluşmasına da fırsat sunuyor. Gün batımı ile güzelleşen bölgede kartpostallık fotoğraflar çekmek için fotoğrafçılar, gün batımı ve gün doğumu fotoğraflarını çekmek için bölgede konaklıyor. İl Özel İdaresi tarafından restorasyon çalışmaları nedeniyle kapalı tutulan alan, şantiye bölgesi olması nedeniyle şuan ziyaretçi kabul etmiyor.

Hirfanlı Baraj Gölü kenarındaki Savcılı Plajı; yaz mevsiminde gün doğumu ve gün batımı, ilkbaharda açan çiçek tomurcukları, sonbaharda dökülen yaprakların oluşturduğu güzellikle tercih ediliyor. Kırşehir'e 65, Kırıkkale'ye 80 ve Ankara'ya 140 kilometre uzaklıkta bulunan Savcılı Plajı, özellikle yaz dönemlerinde hafta sonları beklenenin üzerinde ilgi görüyor.

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Kaynak: İHA

İç Anadolu, Kırşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Anadolu'nun plajı' olarak bilinen Savcılı Plajı'nda mest eden gün batımı manzarası - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Anadolu'nun plajı' olarak bilinen Savcılı Plajı'nda mest eden gün batımı manzarası - Son Dakika
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