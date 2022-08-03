Ağaç altında bulunan bebeği mahalle sakini emzirdi! Polis bırakan kişiyi arıyor - Son Dakika
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Ağaç altında bulunan bebeği mahalle sakini emzirdi! Polis bırakan kişiyi arıyor

03.08.2022 13:23

Antalya'nın Aksu ilçesinde ağacın altında bulunan bebeği mahalle sakinlerinden Teslime Yılmaz emzirdi. 13 aylık bebeği olan Yılmaz'ın, "Hayvan bile yavrusunu bırakmıyor, bunlar nasıl insan anlamadım. Çok etkilendim" ifadeleri duyanları derinden etkiledi. Bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı.

Aksu ilçesi Hacıaliler Mahallesi Aksu Caddesi üzerindeki dut ağacının altında ağlama sesi duyan vatandaşlar, kontrol ettiklerinde yaklaşık 10 günlük olduğu değerlendirilen bir bebek buldu. Vatandaşlar tarafından alınan erkek bebek önce yakınlarda bulunan bir markete getirildi. Burada yakından ilgilenilen bebek, daha sonra mahallede 13 aylık bebeği bulunan Teslime Yılmaz tarafından emzirildi. Durum 112 Acil Çağrı merkezine bildirildi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri bebeği, Kepez Devlet Hastanesine kaldırdı.

Annesi tarafından ağaç altına bırakılan bebeği, bir başka kadın emzirdi

TEDAVİSİ YOĞUN BAKIMDA SÜRÜYOR

Bebeğin hastanede yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği öğrenildi.100'un üzerinde plaka aracı mercek altında Öte yandan bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için polis ekipleri tarafından çok geniş çalışma gerçekleştiriliyor. Çalışma çerçevesinde cadde üzerinde bulunan 3 güvenlik kamerasından yola çıkan ekipler 100'ün üzerinde araç plakasını mercek altına aldı.

Annesi tarafından ağaç altına bırakılan bebeği, bir başka kadın emzirdi

"BİR ANNE BUNU NASIL YAPAR"

Bebeği emziren Teslime Yılmaz, "Sabah saatlerinde bulunmuş. Çocuğu ağlamasını durduramayınca beni arıyorlar. Ben de hemen geldim. Çocuğa baktık, kucağımızda salladık, durmadı. Ben de anneliğin verdiği duygu ile emzirmeye karar verdim. Emzirirken uyumaya başladı. Çok açtı. Çok emdi, hatta ben geri çekmeye çalıştıkça beni bırakmadı. Sonra sağlık ekiplerine teslim ettik. Çok kötü oldum. Sokakta bir hayvan bile yavrusunu bırakmaz. Bir anne bunu nasıl yapar. Hiçbir şekilde ben bırakamam. Çocuğu emzirirken sürekli o bebek aklıma geliyor. Ben çok etkilendim" diye konuştu.

Annesi tarafından ağaç altına bırakılan bebeği, bir başka kadın emzirdi
Annesi tarafından ağaç altına bırakılan bebeği, bir başka kadın emzirdi
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Kaynak: İHA

Tragger, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağaç altında bulunan bebeği mahalle sakini emzirdi! Polis bırakan kişiyi arıyor - Son Dakika

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