Aydın'da sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi - Son Dakika
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Aydın'da sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi

03.08.2022 13:59

- Aydın'da sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da, sıcaktan bunalan bir köpek, çevresindeki insanlara aldırmadan süs havuzuna girerek hem serinledi hem su içti.

- Aydın'da sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi

AYDIN - Türkiye'nin en sıcak illerinden olan Aydın'da, sıcaktan bunalan bir köpek, çevresindeki insanlara aldırmadan süs havuzuna girerek hem serinledi hem su içti. Sevimli köpeğin havuz keyfini gören vatandaşlar ise cep telefonları ile fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.

Temmuz ayının ilk günlerinde hava sıcakları, Aydın'da etkili olmaya devam ediyor. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları vatandaşlar gibi hayvanları da bunalttı. Sıcaktan bunalan bir köpek Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı'nda bulunan gösteri havuzunun içerisine girerek serinlemeye çalıştı. Çevredeki vatandaşlara aldırış etmeden havuz içerisinde serinleyen sevimli köpek zaman zaman su içmeyi de ihmal etmedi. Köpeğin serinlemek için bulduğu çözüme şaşıran vatandaşlar fotoğraf çekerek anı ölümsüzleştirdi. Köpeğin havuzda serinlediği anlar vatandaşları gülümsetirken, bir süre sonra havuz içerisinden çıkan sevimli köpek, etrafındaki kalabalığı aldırmadan uzaklaştı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Türkiye, Aydın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aydın'da sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aydın'da sıcaktan bunalan köpeğin havuz keyfi - Son Dakika
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