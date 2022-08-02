Batman'da sokak köpekleri küçük kıza saldırdı - Son Dakika
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Batman'da sokak köpekleri küçük kıza saldırdı

02.08.2022 17:10

- Batman'da sokak köpekleri küçük kıza saldırdı Batman'da küçük kız çığlıklarla sokak köpeklerinden kaçtı Batman'ın Kozluk ilçesinde sokak köpekleri küçük kız çocuğuna saldırdı.

- Batman'da sokak köpekleri küçük kıza saldırdı

Batman'da küçük kız çığlıklarla sokak köpeklerinden kaçtı

BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde sokak köpekleri küçük kız çocuğuna saldırdı. Saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesi İpekyol Caddesi Üçyol mevkiinde sabah saatlerinde elinde poşet olan küçük yaşlarda bir kız çocuğu yolda yürüdüğü sırada sokak köpekleri saldırısına uğradı. Çığlıklar atarak köpekten kaçmaya çalışan küçük kız, yere fırladığı sırada koştuğu yönde bulunan gençlerin tutmasıyla son andan tutuldu. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yandan, sokak köpeklerinin yolda geçen araçlara da saldırdığı kaydedildi.

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Kaynak: İHA

Kozluk, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da sokak köpekleri küçük kıza saldırdı - Son Dakika

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