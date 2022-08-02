- Batman'da sokak köpekleri küçük kıza saldırdı
Batman'da küçük kız çığlıklarla sokak köpeklerinden kaçtı
BATMAN - Batman'ın Kozluk ilçesinde sokak köpekleri küçük kız çocuğuna saldırdı. Saldırı anı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.
Alınan bilgilere göre, Kozluk ilçesi İpekyol Caddesi Üçyol mevkiinde sabah saatlerinde elinde poşet olan küçük yaşlarda bir kız çocuğu yolda yürüdüğü sırada sokak köpekleri saldırısına uğradı. Çığlıklar atarak köpekten kaçmaya çalışan küçük kız, yere fırladığı sırada koştuğu yönde bulunan gençlerin tutmasıyla son andan tutuldu. O anlar, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan, sokak köpeklerinin yolda geçen araçlara da saldırdığı kaydedildi.
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