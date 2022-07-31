Muharrem İnce: Dolar 4 lirayken aday olmayanlar, 18 lirayken oluyor (2)

'BENDEN GENELKURMAY BAŞKANI OLMAZ AMA CUMHURBAŞKANI OLUR'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Manavgat ilçesinin ardından Serik ilçesinde pazarcı esnafını ziyaret etti. pazar girişinde davul zurnayla karşılanan İnce, pazarcı esnafı ve vatandaşla görüşüp, fotoğraf çektirdi. Pazar esnafından Mustafa Tunç'un "Geleceğin Genelkurmay Başkanı" diye hitap etmesi üzerine İnce, "Benim Genelkurmay Başkanı ile ne işim olur, cumhurbaşkanı desene. Ben askerde onbaşıydım benden Genelkurmay Başkanı olmaz ama cumhurbaşkanı olur" karşılığını verdi. Esnaf da kendisine, "Bu sefer sizi cumhurbaşkanı yapacağız" deyince İnce, "Söz mü ? Ama bana 100 bin imza lazım. Seçim kuruluna gidip imza verecek misiniz" sözüne esnaf, "Veririz Allah'ın izniyle" dedi.