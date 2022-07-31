Muharrem İnce: Dolar 4 lirayken aday olmayanlar, 18 lirayken oluyor (2) - Son Dakika
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Muharrem İnce: Dolar 4 lirayken aday olmayanlar, 18 lirayken oluyor (2)

31.07.2022 13:42
Muharrem İnce: Dolar 4 lirayken aday olmayanlar, 18 lirayken oluyor (2)

'BENDEN GENELKURMAY BAŞKANI OLMAZ AMA CUMHURBAŞKANI OLUR'Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Manavgat ilçesinin ardından Serik ilçesinde pazarcı esnafını ziyaret etti.

'BENDEN GENELKURMAY BAŞKANI OLMAZ AMA CUMHURBAŞKANI OLUR'

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Antalya'nın Manavgat ilçesinin ardından Serik ilçesinde pazarcı esnafını ziyaret etti. pazar girişinde davul zurnayla karşılanan İnce, pazarcı esnafı ve vatandaşla görüşüp, fotoğraf çektirdi. Pazar esnafından Mustafa Tunç'un "Geleceğin Genelkurmay Başkanı" diye hitap etmesi üzerine İnce, "Benim Genelkurmay Başkanı ile ne işim olur, cumhurbaşkanı desene. Ben askerde onbaşıydım benden Genelkurmay Başkanı olmaz ama cumhurbaşkanı olur" karşılığını verdi. Esnaf da kendisine, "Bu sefer sizi cumhurbaşkanı yapacağız" deyince İnce, "Söz mü ? Ama bana 100 bin imza lazım. Seçim kuruluna gidip imza verecek misiniz" sözüne esnaf, "Veririz Allah'ın izniyle" dedi.

Patates ve soğan fiyatlarını soran İnce, "Patates 10, soğan 10 lira. Vay benim güzel memleketim. Suç senin değil tabii" dedi. Pazar ziyareti sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İnce, "Temmuz ayında Serik'te domates 13- 15 lira olursa bu vahim demektir. Türkiye'yi karış karış dolaşıyoruz. Mersin'den başladık ta İzmir'e kadar gideceğiz. Serik'te domates 15 lira oluyorsa Ankara ve İstanbul'da yaşayanları siz düşünün artık" dedi.İnce, buradaki ziyaretin ardından Aksu'daki programı için ilçeden ayrıldı. Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), DHA

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Kaynak: DHA

Muharrem İnce, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Muharrem İnce: Dolar 4 lirayken aday olmayanlar, 18 lirayken oluyor (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muharrem İnce: Dolar 4 lirayken aday olmayanlar, 18 lirayken oluyor (2) - Son Dakika
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