Didim'de zabıta müdürü, silahlı saldırıda yaralandı (2)

'BİZİ ASLA YILDIRAMAYACAKLAR'

Aydın'ın Didim Belediyesi'nde Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu'nun işe gitmek için otomobiline bindiği sırada evinin önünde silahlı saldırıya uğramasının ardından Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Hacıfettahoğlu'nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Atabay, "Sabah bir pusu kurma mahiyeti ile zabıta müdürüne silahlı saldırı oldu. Şu an kimin yaptığını bilmiyoruz. Bölgedeki kamera kayıtlarında bir kişinin şapkalı, maskeli, gözlüklü ve üzerinde de bir mont olduğu görülmektedir. Emniyet güçleri de bununla ilgili çalışma yapıyor. En kısa sürede de failleri bulacaktır. Arkadaşımızın sağlık durumu şu an için iyi. Ancak her iki ayağına da kurşun isabet ettiği için kırıklar var. Türkiye'de hiçbir resmi kurumunun güvenlik görevlilerini bu şekilde engelleyemezsiniz. Kanunun dışına çıkmak isteyen herkes karşısında bizi, emniyet güçlerini ve adaleti bulur. En kısa sürede bu olayı gerçekleştirenlerin yakalanarak gerekli cezayı alacağını düşünüyorum. Biz hiç kimsenin kanunlar çerçevesinde çizilmiş hakkını engellemedik asla engellemeyiz de. Ama başka insanların haklarını gasp etmeye kalkan insanlara karşı da kanunların bize verdiği yetki çerçevesinde mücadelemizi devam ettiriyoruz. Bizi asla yıldırmaları söz konusu değildir" diye konuştu.

Burhan CEYHAN/AYDIN,