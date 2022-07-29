Çöp evde baygın bulunan Muhammet'in annesi, çocuğun babası olduğunu iddia eden adamı yalanladı: Biz 2012'de boşandık, çocuk 2013 doğumlu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde boşaltılmak istenen çöp evdeki kilitli odada baygın halde bulunan Cem Muhammet A. hakkında her geçen gün yeni bir detay daha ortaya çıkıyor. Son olarak Muhammet'in babası olduğunu iddia eden Ufuk Çelikol, anne ve teyzeyi suçladı, anne Yasemin A'dan ise yanıt gecikmedi.

ÇOCUĞU KENDİSİNDEN GİZLEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Ülke gündemine oturan olayda, çocuğun babası olduğunu iddia eden Ufuk Çelikol, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda anne Yasemin A. ve teyze Pınar A. hakkında suç duyurusunda bulundu. Çelikol, çocuğu kendisinden gizlediğini iddia ettiği anne Yasemin A. ve eve hapsedip alıkoyan teyze Pınar A.'nın cezalandırılmasını istedi. Çelikol, kendisinden DNA örnekleri alınarak, babalık testi yapılmasını istediğini belirtti.

"BOŞANDIĞIMIZDA HAMİLEYDİ"

Çelikkol şu ifadeleri kullandı: "Annesi çocuğun babasını sorunca kekeledi. Oradan yola çıktım. Ben ayakkabı imalatçısıyım. Eski eşimle 2009 yılında tanışıp 2010'da evlendik. Boşandığımızda hamileydi. Ultrasonda erkek çocuk gözüküyordu. DNA örnekleri çıktıktan sonra teyzesinden şikayetçi olacağım. Hem vicdanen böyle bir şeyin yapılması doğru değil. Çocuğa şiddet gösterdiğine eminim. Bedeninde eziklik veya dayak var mı diye adli tıp raporu da isteyeceğim. Ben buradan devletime sesleniyorum. Her türlü sahip çıkacağım. Benim hiçbir suçum yok. O çocuğun benim olduğunu bilsem bu işin peşini bırakmaz dünyayı ayağı kaldırırdım."

ANNEDEN YANIT GECİKMEDİ

Çelikkol'un iddialarına cevap veren Yasemin A., şöyle dedi: "Onun matematiği kötüdür. Ondan şiddete uğrayıp, devlet korumasına alındığımda yıl 2011'di. Boşandığımda ise 2012. ve benim çocuğum 2013'te doğdu. Üstelik benim oğlum hastanede yatıp, iyileşmeye çalışırken; böyle magazinsel haberler peşinde koşan herkesi kınıyorum."