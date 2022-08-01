Bursa'da esrarengiz balık ölümleri - Son Dakika
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Bursa'da esrarengiz balık ölümleri

01.08.2022 12:31

- Bursa'da esrarengiz balık ölümleri Bursa'nın havası ve suyu en temiz ilçelerinden Büyükorhan'da çok sayıda balık kıyıya vurarak telef oldu.

- Bursa'da esrarengiz balık ölümleri

BURSA - Bursa'nın havası ve suyu en temiz ilçelerinden Büyükorhan'da çok sayıda balık kıyıya vurarak telef oldu.

Bursa'nın en temiz havası ve suyuna sahip Büyükorhan ilçesinde bulunan Cuma Barajında çok sayıda balık kıyıya vurarak telef oldu. Etrafında hiç bir sanayi kuruluşu olmayan ve barajdaki balık ölümleri vatandaşları şaşkına uğrattı. Uzmanlar ölen balıklardan numune alarak inceleme başlatırken, ilk belirlemelere göre balık ölümlerinin yüksek sıcaklığa bağlı balıkların oksijensin kalmasından meydana geldiğinin tahmini üzerinde duruluyor.

YORUMLAR
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Bursa Büyükorhan'daki esrarengiz balık ölümleri korkuttu Bursa Büyükorhan'daki esrarengiz balık ölümleri korkuttu İş yerinin suyunu kullanan vatandaşın duyarlılığı (2) İş yerinin suyunu kullanan vatandaşın duyarlılığı (2) Bursa'da balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı Bursa'da balık ölümlerine ilişkin inceleme başlatıldı
Kaynak: İHA

Büyükorhan, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da esrarengiz balık ölümleri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da esrarengiz balık ölümleri - Son Dakika
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