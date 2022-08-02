Bursa'da genç kızların kavgası kamerada - Son Dakika
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Bursa'da genç kızların kavgası kamerada

02.08.2022 17:09

- Bursa'da genç kızların kavgası kamerada Bursa'da genç kızların kavgası kameraya yansıdı.

- Bursa'da genç kızların kavgası kamerada

BURSA - Bursa'da genç kızların kavgası kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Minerali Çavuş Mahallesi Pazar alanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında tartışma çıkan iki kız grubu arasında genç kızlar saç saca birbirine girdi. Birbirlerine hakaret ederek yerde sürükleyen kızları yoldan geçen bir otomobil sürücüsü ayırdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, polis ekipleri kimliklerini belirlediği kızları arama çalışması başlattı.

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Kaynak: İHA

Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da genç kızların kavgası kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da genç kızların kavgası kamerada - Son Dakika
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