- Bursa'da genç kızların kavgası kamerada
BURSA - Bursa'da genç kızların kavgası kameraya yansıdı.
Olay, merkez Nilüfer ilçesi Minerali Çavuş Mahallesi Pazar alanı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre aralarında tartışma çıkan iki kız grubu arasında genç kızlar saç saca birbirine girdi. Birbirlerine hakaret ederek yerde sürükleyen kızları yoldan geçen bir otomobil sürücüsü ayırdı. Görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, polis ekipleri kimliklerini belirlediği kızları arama çalışması başlattı.
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