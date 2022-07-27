İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE ROMAN VATANDAŞLARIN SEBZE VE MEYVE ÜRETTİĞİ KENT BOSTANI AÇILDI - Son Dakika
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İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE ROMAN VATANDAŞLARIN SEBZE VE MEYVE ÜRETTİĞİ KENT BOSTANI AÇILDI

27.07.2022 11:10

? Büyükçekmece Karaağaç Köyü'nde Roman vatandaşların sebze ve meyve ürettiği kent bostanı açıldı.

? Büyükçekmece Karaağaç Köyü'nde Roman vatandaşların sebze ve meyve ürettiği kent bostanı açıldı. 2021 yılında vatandaşların hayatını iyileştirmek bütçelerine destek olmak için hayata geçirilen bostanda biber, karpuz, domates, fasulye gibi birçok ürün yetiştiriliyor. Romanlar bu ürünleri hem tüketiyor hem de satıp para kazanıyor.

Büyükçekmece Belediyesi arazisinde 1 yıl önce iyi tarım uygulamaları prensipleriyle fide, sulama, gübre ve danışmanlık hizmeti verilen Karaağaç Kent Bostanı'nda 40 ailenin yazlık ve kışlık sebze, meyve ihtiyacı karşılanıyor.

Düğün havasında geçen Karaağaç Kent Bostanı'nın açılışında Romanlar oynayarak doyasıya eğlendi. Renkli görüntülerin olduğu açılışın öncesinde 1 günlük toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimine katılan Roman kadınlara diplomaları verildi.

BOSTANDAN 40 AİLE FAYDALANIYOR

Açılıştan sonra bostanı gezerek mahsulleri toplayan ve bilgi alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, 'Birkaç yıl önce kent bostanı projemizi başlattık. Burada yaşayan Roman vatandaşlarımızın tapu sorunu vardı. 90 yıl süren tapu sorununu çözdük. 40 aileye tapularını dağıttık. Roman ailelerin hayatını iyileştirmeye çalışıyoruz. O nedenle mutfaklarını rahatlatmak için proje üretiyoruz. Belediyeye ait 10 bin metrekarelik arsayı onlara bahçe olarak tahsis ettik. Burada ürettikleri kabak, patlıcan, biber, domates, kavun ve karpuzla önce kendilerine bakıyorlar. Artanları da bizim tahsis etmiş olduğumuz satış yerlerinde yoldan geçen arabalara satıyorlar. Böylelikle roman kadınları sosyal hayatin içine katıyoruz. Evlerin geçimine katkı sağlıyoruz. Ayrıca rehabilite oluyorlar. Bostandan 40 aile yararlanıyor. Sayı fazla olsaydı onlara da verirdik. Çünkü proje dar gelirli vatandaşlarımızın mutfak masrafını azaltmak için geliştirildi. Büyükçekmece'de kişi başına düşen yeşil alan 124 metrekare bu nedenle parklar büyük. Mahallelerde parkların bir kısmını bostana ayırıyoruz. Öncelikle emekli ve dar gelirli kadınlarımız bu projeden faydalanıyor' dedi.

Bostanda sebze ve meyve üreten Sibel Barutçu ise 'Çok memnunuz, bostanın faydasını fazlasıyla görüyoruz. Parasızlıktan bazı sebze ve meyveleri alamıyorduk. Şu anda ekiyoruz ve hepsi var. Hasan Akgün'e teşekkür ediyoruz' diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Büyükçekmece, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İSTANBUL-BÜYÜKÇEKMECE'DE ROMAN VATANDAŞLARIN SEBZE VE MEYVE ÜRETTİĞİ KENT BOSTANI AÇILDI - Son Dakika

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