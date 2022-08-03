Sarıkamış'ta tırpanlar imece için bilendi - Son Dakika
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Sarıkamış'ta tırpanlar imece için bilendi

03.08.2022 11:50

-Çayırların dron ile görüntülenmesi -Çayırlarda çalışan çiftçiler, makineler -At tırmığı ile ot toplanması -Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök'ün konuşması Çayırlarda tırpanla ot biçenler Çiftçilerden Arif Gök ile röportaj Sarıkamış'ta tırpanlar imece için bilendi KARS -...

-Çayırların dron ile görüntülenmesi

-Çayırlarda çalışan çiftçiler, makineler

-At tırmığı ile ot toplanması

-Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök'ün konuşması

Çayırlarda tırpanla ot biçenler

Çiftçilerden Arif Gök ile röportaj Sarıkamış'ta tırpanlar imece için bilendi

KARS - Sarıkamış'ta çiftçiler bir araya gelerek hayvanlarının kışlık ihtiyacını karşılamak için ot biçmeye başladı.

Sarıkamış Acısu bölgesinde 2 bin 200 rakımlı çayırlık alanda imece usulü ile bir araya gelen çiftçiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarının kışlık ot ihtiyacını karşılamak amacıyla yoğun bir çalışma başlattı.

Çiftçiler, bir yanda traktör, biçerdöver gibi modern makinalarla çalışırken diğer yandan da yüz yılardır süregelen geleneksel yöntemlerde kullanılan tırpan, at tırmığı gibi tarım aletlerini de arazinin eğim durumuna göre kullanıyor.

Çiftçiler ilçede sıcak havaya karşın birbirlerine yardımcı olarak engebeli arazilerde ot biçme mesaisini sürdürüyor.

Sarıkamış Ziraat Odası Başkanı Nesim Gök AA muhabirine, çiftçileri tarlada ziyaret edip karpuz keserek bol bereketli bir sezon geçirmelerini diledi.

Gök, AA muhabirine, uzun kış mevsiminin ardından 2 bin 200 rakımda kaba yem için ot biçimine başlandığını söyledi.

Geçen yıllara göre çok bereketli bir yıl olduğunu belirten Gök, "Geçen yıl kurak geçen bir mevsim sonrası bu yıl bölgemiz çok yoğun yağış aldı ve yağışlardan dolayı veriminde geçen yıla oranla yüzde 100'lük artış var. Geçen yıla oranla flora zenginliği bakımından daha önce görmediğimiz bitki çeşitliliği var. Aynı zamanda bölgemizde 12 çeşit endemik bitki var. Daha önce göremediğimiz bu endemik bitkileri bu yıl yeniden görmeye başladık." diye konuştu.

Çiftçilerden Arif Gök da verimli bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, "Geçen sene kurak olduğu için bir randıman alamadık, bu sene yağmurlu havalardan sonra ot bol, ekinlerin verimi iyi. Engebeli arazilerde tırpan kullanıyoruz, tırpansız olmuyor." dedi.

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Kaynak: AA

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