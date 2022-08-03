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- Çin'in Wentian laboratuvar modülünün küçük mekanik kolu yörünge testini geçti

PEKİN - Çin'in 24 Temmuz'da yörüngeye fırlattığı Wentian laboratuvar modülüne monte edilmiş küçük mekanik kol, yörünge testini geçti.

Çin'in Hainan Adası'ndaki Wenchang Uzay Merkezi'nden 24 Temmuz'da Long March 5B roketi ile Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderdiği ilk laboratuvar modülü olan Wentian'a monte edilmiş küçük mekanik kol, yörünge testini geçti.

Oldukça esnek olan ve işlemleri daha hassas bir şekilde gerçekleştirebilen küçük mekanik kol, Shenzhou-14 ekibinin araç dışı faaliyetlerini yürütmesine yardımcı olacak. Küçük kol, daha geniş bir aralıkta daha iyi doğrulukla araç dışı faaliyetleri gerçekleştirebilen birleşik bir kol oluşturmak için büyük kolla da tutulabiliyor.

Wentian modülü, hem çekirdek modülün yedeği hem de güçlü bir bilimsel deney platformu olarak işlev görecek.