Sivas Valiliğinden yeni karar! Denize kıyısı olmayan şehirde boğulmaları önlemek için yüzmek yasaklandı - Son Dakika
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Sivas Valiliğinden yeni karar! Denize kıyısı olmayan şehirde boğulmaları önlemek için yüzmek yasaklandı

02.08.2022 17:51

Sivas'ta hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte dikkat çeken bir karar alındı. Valilik, boğulma vakalarını önlemek için göl, gölet, baraj, sulama kanalı gibi alanlarda suya girilmesini yasakladı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Sivas'ta da hava sıcaklığı bunaltıcı seviyeye geldi. Kentte termometreler 40 dereceyi gösterirken, kavurucu sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti. Çocuklar ise serinlemek için süs havuzlarına girdi. Sıcakların artması ile birlikte Sivas Valiliği'nden bir açıklama geldi.

Denize kıyısı olmayan Sivas'ta yüzmek yasaklandı

SUYA GİRME YASAKLANDI

Sivas Valiliği'nden boğulma vakalarını önüne geçmek için yapılan açıklamada, il sınırları içinde yer alan; göl, gölet, baraj, sulama kanalı, akarsu, sulama ve hayvan içme suyu göletleri, kum ocağı sahalarında biriken göletler, sel kapanı, regülatör, su iletimi, deşarj veya taşkın kontrol kanalı ve benzeri alanlarda suya girilmesinin yasaklandığı belirtildi.

Denize kıyısı olmayan Sivas'ta yüzmek yasaklandı

"BALIKÇI ÇİZMELERİ İLE SUYA GİRİLEREK BALIK AVLANMASI YASAKLANMIŞTIR"

Öte yandan Valilik'ten yapılan açıklamada, balıkçı çizmeleri ile suya girilerek balık avlanmasının yasaklandığı belirtilerek, "Tam boy ve yarım boy balıkçı çizmeleri ile Kızılırmak, baraj, gölet gibi sulara girilmesi, çizmelerin yanından su dolarak boğulma vakalarına neden olduğundan, balıkçı çizmeleri ile suya girilerek balık avlanması yasaklanmıştır. Bu emir sorumluluk alanı içerisinde kolluk kuvvetlerince yerine getirilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Denize kıyısı olmayan Sivas'ta yüzmek yasaklandı

"YASAKLARA UYMAYANLAR CEZALANDIRILACAK"

Açıklamanın devamında, şu ifadelere yer verildi, "Valilik Makamının bu kararına uymayanlar hakkında, eylemleri ayrı bir suç teşkil etmedikleri takdirde, 5442 sayılı İl İdaresi kanunu 66.Maddesi "İl Genel Kurulu veya İdari Kuralları yahut en büyük mülki amir tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulden tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32'nci hükmü uyarınca cezalandırılır " hükmü uyarınca işlem yapılacaktır" denildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Sivas Valiliğinden yeni karar! Denize kıyısı olmayan şehirde boğulmaları önlemek için yüzmek yasaklandı - Son Dakika

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