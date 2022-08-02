Diyarbakır'da bir ilk: Kuyumculara soygun anında savunma eğitimi - Son Dakika
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Diyarbakır'da bir ilk: Kuyumculara soygun anında savunma eğitimi

02.08.2022 01:28
Diyarbakır'da bir ilk: Kuyumculara soygun anında savunma eğitimi

- Diyarbakır'da bir ilk: Kuyumculara soygun anında savunma eğitimi Diyarbakırlı kuyumcular soyguna karşı yakın savunma eğitimi aldı Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanlığı kentte bir ilki gerçekleştirdi.

- Diyarbakır'da bir ilk: Kuyumculara soygun anında savunma eğitimi

Diyarbakırlı kuyumcular soyguna karşı yakın savunma eğitimi aldı

DİYARBAKIR - Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanlığı kentte bir ilki gerçekleştirdi. Oda, üyelerine soyguna karşı yakın savunma eğitimi verirken, son 15 yılda soygunda hayatını kaybeden meslektaşlarını da unutmadı.

Diyarbakırlı kuyumcular kentte bir ilki yaşadı. Oda, kuyumcu esnafa soyguna karşı neler yapmaları gerektiği konusunda seminer düzenledi. Seminerde, kuyumcunun müşteriyi karşılaması, soyguna maruz kaldığında yapması gereken savunma tekniklerini uygulamalı olarak eğitmenler tarafından gösterildi. Seminerde, son 15 yılda soyguna maruz kalıp hayatını kaybeden esnaf anılırken, ailelerine plaket takdim edildi.

Diyarbakır Sarraflar ve Kuyumcular Odası Başkanı Mehmet Yüksel, oda bünyesinde böyle çalışmaları sık sık yapacaklarını söyledi. Vatandaşlara ve sektörlerine faydalı olacağını düşünerek bunu gerçekleştirdiklerini ifade eden Yüksel, "Sektörümüzde son 15 yıl içinde üç talihsiz olay oldu. Yakınlarına baş sağlığı diledik. Onları hatırlayarak adlarına plaket takdim ettik. İnşallah sektörümüzün başına bir daha böyle talihsiz olaylar gelmez. Sektöre faydalı olacak, teknik ve güvenlik anlamında Mücahit hocamız çalışma yaptı. Çok da faydalı olduğunu düşünüyorum. Birlik beraberlik içinde esnaf bir birini koruyarak, sahip çıkarak ahlaklı bir ticaret yürütmemiz gerekiyor. Burada bunu da yansıttık" dedi.

"Taktik ve teknik bir eğitim yapıldı"

Ulusal Judo Federasyonu Yakın Savunma Tekniği Kurul Üyesi Mücahit Yılmaz, Diyarbakır'da bir ilk yaşandığını kaydetti. Kuyumcular odası başkanlığının iş birliğiyle kuyumculara yönelik güvenlik tedbirleri semineri düzenlendiğini aktaran Yılmaz, "Bu seminerde daha önceden saldırı nedeniyle vefat edenler anıldı. Keyifli, güzel taktik ve teknik bir eğitim yapıldı. kuyumcu personelinin iş yeri açma, kapatması, müşteri karşılanması, saldırı anında nasıl doğru hareket etmesi gerektiğiyle farkındalık semineri oluşturduk" diye konuştu.

Kuyumcu Abdulkadir Gürhan ise seminerin amacı kuyumcu sektöründeki arkadaşlarının güvenlik ve koruması anlamında tedbirlerin alınması olduğunu belirtti. Gürhan, "Soygunla ilgili mücadele, yakın savunma tekniklerinin eğitimi verildi. Bizde buna katıldık. DİKO'nun kendi güvenliğimizi alma anlamında yapmış olduğu desteklerden dolayı çok çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

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Kaynak: İHA

Diyarbakır, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da bir ilk: Kuyumculara soygun anında savunma eğitimi - Son Dakika

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