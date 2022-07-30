Doğuştan görme engelli Meryemana'nın görme sevinci - Son Dakika
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Doğuştan görme engelli Meryemana'nın görme sevinci

30.07.2022 15:38

- Doğuştan görme engelli Meryemana'nın görme sevinci Aksaray'da doğuştan görme engelli olan 16 yaşındaki Meryemana Kocaoğlan geçirdiği ameliyat sonrası görmeye başladı.

- Doğuştan görme engelli Meryemana'nın görme sevinci

AKSARAY - Aksaray'da doğuştan görme engelli olan 16 yaşındaki Meryemana Kocaoğlan geçirdiği ameliyat sonrası görmeye başladı.

Aksaray'ın Sevinçli köyünde yaşayan Kocaoğlan ailesinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Meryemana Kocaoğlan, yüzde 85 oranında görme engelli olarak dünyaya geldi. Gözlerindeki yüzde 15'lik görme oranı nedeniyle en yüksek derecede gözlük kullanmak zorunda kalan Kocaoğlan, zamanla yüzde 100'e yaklaşan görme kaybı nedeniyle ilkokul 2. sınıftan ayrılmak zorunda kaldı. Kızının tedavisi için uzun uğraşlar veren, alanında uzman doktorlara görüşen baba Ömer Kocaoğlan, kızının göz merceğinin değiştirilmesi ile yeniden görmesinin sağlanabileceği bilgisi üzerine araştırmalara başladı. Türkiye'de iki özel hastanede yapılabilen ameliyatın masraflarını karşılayamayan baba Ömer Karaoğlan köy muhtarından yardım talebinde bulundu. Durumu Aksaray Valiliğine aktaran Sevinçli Köyü Muhtarı Nurettin Şener genç kız için destek istedi. Talep üzerine Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, genç kızın sağlığına kavuşturulması ve yapılacak ameliyatla ilgili her türlü yardımın yapılması için destek vererek girişimlerde bulundu. Bunun üzerine Meryemana Kocaoğlan'ın göz mercekleri özel bir hastanede yapılan ameliyatla değiştirildi. Görmeye başlayan Meryemana, babası ve köy muhtarı ile kendisine destek olan Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'yu ziyaret ederek herkese teşekkür etti.

"Okuyacağım, hayallerim var"

Yaşadığı mutluluğu tarif edemeyeceğini anlatan Meryemana Kocaoğlan ise "Doğuştan görme engelli olarak dünyaya geldim. Gözlüksüz hiçbir şeyi göremiyordum. Yaşım ilerledikçe görme engelim arttı. İlkokul 2. sınıfta eğitim hayatımı bıraktım. Babam göz hastalığına üzüldüğü için birçok doktora götürdü ama tedavisi bulunamadı. Tek 2 yerde bu ameliyatı yapabilecek 2 doktor olduğunu söylediler. Ameliyatımın masrafları çok olduğu için babam bunu karşılayamadı. Köy muhtarımızdan yardım istedik. Köy muhtarımız da bizi Valimiz Hamza Aydoğdu'ya götürdü. Valimizin ve bir hayır severimizin girişimleri ile ameliyat param üstlenildi, göz merceklerim değişti. Ameliyattan sonra doktor göz bantlarımı açtı. Dünyam çok değişti. Bu mutluluk tarif edilemez. Ameliyat oldum, dünyam değişti, gökyüzü, çiçekler, böcekler daha bir değişti. Doktor olmak, hayallerimi gerçekleştirmek istiyorum. Ameliyat sürecinde bana destek olan Valimiz, muhtarımız ve hayır sever amcamıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Doğuştan görme engelli Meryemana'nın görme sevinci Doğuştan görme engelli Meryemana'nın görme sevinci 16 yaşında görmeye başlayan Meryemana doktor olmak istiyor 16 yaşında görmeye başlayan Meryemana doktor olmak istiyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Doğuştan görme engelli Meryemana'nın görme sevinci - Son Dakika

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