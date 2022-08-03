TESK Başkanı Palandöken: 'Market ve AVM olmasın' demiyoruz, kuralı olsun (2) - Son Dakika
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TESK Başkanı Palandöken: 'Market ve AVM olmasın' demiyoruz, kuralı olsun (2)

03.08.2022 18:29
TESK Başkanı Palandöken: 'Market ve AVM olmasın' demiyoruz, kuralı olsun (2)

'ESNAFI DİJİTAL DÜNYAYLA BİRLEŞTİRMEK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRDİK'Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen'i ziyaret etti.

'ESNAFI DİJİTAL DÜNYAYLA BİRLEŞTİRMEK İÇİN YAZILIM GELİŞTİRDİK'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen'i ziyaret etti. Ziyarette konuşan Palandöken, esnaf ve zanaatkarın çalışma hayatındaki düzenlemelerin artık teknolojiye ayak uydurmak zorunda kaldığını belirterek, şunları söyledi: "Bildiğiniz üzere enflasyonla mücadelede en önemli şey, esnaf ve zanaatkarın bugünkü çalışma hayatındaki girdi maliyetlerindeki artış. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün bakanlıklar kendi çapında enflasyon rakamlarını nasıl düşürürüz, bu pahalılıkla ne yapılması gerektiğiyle ilgili çalışmalar yaptığı malumlarınız. Üretimdeki girdi maliyetleri yüksek enflasyon oranını düşürmeye yeterli olmuyor. Şimdi hep birlikte bir hamle yapacağız. Yeni nesil esnaf, yeni dijital dünyada esnaf ve zanaatkarın çalışma hayatındaki düzenlemeler artık teknolojiye ayak uydurmak zorunda kaldı. Eskiden marketler, AVM'ler diyorduk. Şimdi artık kapınıza getiriliyor. Artık onlarla birlikte çalışıp, bizim iş yerlerimizi daha evvel bakkal çırağı, berber çırağı dediğimiz gibi birçok sektörde bu dijital dünyayla birleştirmek için bir sistem geliştirdik. Yeni bir yazılım gerçekleştirdik. Böylelikle esnaf kendi iş yerinde ayakkabı üretiyorsa hemen o siteden o ayakkabıyı nihai tüketiciye yetiştirecek. Rakiplerle iş birliği yaparak, aynı ortak alanda, ortak akıl kullanmak suretiyle birliktelik sağlayacak."


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Kaynak: DHA

Ekrem Birsen, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TESK Başkanı Palandöken: 'Market ve AVM olmasın' demiyoruz, kuralı olsun (2) - Son Dakika

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