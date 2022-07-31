Gümüşhane'de 5 bin yavru alabalık suya salındı - Son Dakika
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Gümüşhane'de 5 bin yavru alabalık suya salındı

31.07.2022 09:47
Gümüşhane'de 5 bin yavru alabalık suya salındı

- Gümüşhane'de 5 bin yavru alabalık suya salındı Gümüşhane'de Torul Kaymakamlığı ve DKMP İl Müdürlüğü tarafından orman içi derelere nesli tükenme tehlikesi altında olan 5 bin adet kırmızı benekli alabalık yavru bırakıldı.

- Gümüşhane'de 5 bin yavru alabalık suya salındı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de Torul Kaymakamlığı ve DKMP İl Müdürlüğü tarafından orman içi derelere nesli tükenme tehlikesi altında olan 5 bin adet kırmızı benekli alabalık yavru bırakıldı. İlçede ayrıca Kelkit Keklik Üretim Merkezi'nde üretilen yavru keklikler doğal ortamına salındı.

DKMP 12. Bölge Müdürlüğü tarafından devam ettirilen Doğal Alabalık Üretilmesi ve Orman İçi Suların Balıklandırılması Projesi kapsamında Torul Kaymakamlığı ve DKMP İl Müdürlüğü tarafından toplamda 5 bin adet nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kırmızı benekli alabalık yavrusu derelere bırakıldı. Gen kaynaklarının korunması, tabii türlerinin tanıtımı ve farkındalığın artırılması ile orman içi sularda sportif olta balıkçılığının geliştirilmesi maksadıyla doğal ortamından alınan kırmızı benekli alabalıkların neslinin de korunması hedefleniyor. Proje kapsamında 2012 yılından bugüne il genelinde toplamda 267 bin alabalık su ile buluşturuldu.

Öte yandan ilçede, Kelkit Keklik Üretim Merkezi'nde üretilen keklikler de doğal ortamlarına salındı.

"10 bin alabalığı bu yıl içerisinde suyla buluşturacağız"

Nesli tükenmekte olan kırmızı benekli alabalığı bu tür projelerle korumak istediklerini dile getiren Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, "Bugün Torul Kaymakamlığı ve Gümüşhane Milli Parklar İl Müdürlüğümüz ile birlikte Torul'daki çeşitli orman içi sularımızda kırmızı benekli alabalık yavru salımı gerçekleştirdik. Aynı zamanda yine ilçemizin çeşitli bölgelerinde yavru kekliklerimizi doğayla buluşturduk. Bu sene içerisinde toplam 10 bin adet yavru alabalığı Torul'un çeşitli orman içi sularında yine suyla buluşturacağız. Burada amacımız bu derelerden alan anaç balıkların tekrardan yavruların üretilerek bu coğrafyaya tekrar kazandırılması. Bugün DKMP İl Müdürlüğümüz ile birlikte 5 bin adet yavru alabalığımızı suyla buluşturduk. İnşallah nesli tükenmekte olan bir cinsi hem böyle çeşitli sosyal faaliyetlerle birlikte hem neslini koruyacağız hem de doğanın besin zincirinin devamını sağlayacağız. Yine Kelkit ilçemizde bulunan keklik üretim merkezinde yetişen yavru kekliklerimizi doğal ortamlarına saldık. "dedi.

(UA-RE-ÖS-Y)

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Kaynak: İHA

Gümüşhane, Kelkit, Torul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gümüşhane'de 5 bin yavru alabalık suya salındı - Son Dakika

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