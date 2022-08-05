Güney Kore'nin ay keşif görevi başladıKPLO keşif aracı, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı - Son Dakika
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Güney Kore'nin ay keşif görevi başladıKPLO keşif aracı, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı

05.08.2022 11:29
Güney Kore'nin ay keşif görevi başladıKPLO keşif aracı, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı

- Güney Kore'nin ay keşif görevi başladı KPLO keşif aracı, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı Güney Kore'nin ilk Ay Yörüngesi Keşif Aracı (KPLO), ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

- Güney Kore'nin ay keşif görevi başladı

KPLO keşif aracı, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı

FLORİDA - Güney Kore'nin ilk Ay Yörüngesi Keşif Aracı (KPLO), ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. Keşif aracını ay yörüngesine ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in Falcon 9 roketi taşıdı.

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü'nün "KPLO" olarak da bilinen ilk ay yörünge aracı Kore Pathfinder Lunar Orbiter'ı (Ay Yörüngesi Keşif Aracı), yörüngeye gönderdi. Keşif aracını taşıyan Falcon 9 roketi yerel saat ile 19.08'de ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı. 678 kilogram ağırlığında olan keşif aracının yörüngeye gönderilmesi ile resmen başlayan ay görevinin, Güney Kore'nin 2030'ların başlarında aya robotik bir iniş yapma hedefi de dahil olmak üzere uzay araştırmalarında yol gösterici olacağı belirtildi.

Kore Havacılık ve Uzay Araştırma Enstitüsü'nden proje sorumlusu Eunhyeuk Kim, görevin ana hedefinin teknolojik gelişme sağlamak olduğunun altını çizerek, "Ayrıca gözlem araçlarını kullanarak ay yüzeyi hakkında bazı yararlı veriler elde etmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ayın tadını çıkar" anlamına geliyor

Kore dilindeki "dal" ve "nurida" kelimelerinin birleşiminden oluşan ve "ayın tadını çıkar" anlamına gelen "Danuri" olarak da adlandırılan KPLO görevinin yaklaşık 180 milyon dolara mal olduğu biliniyor.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Güney Kore'nin ay keşif görevi başladıKPLO keşif aracı, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Güney Kore'nin ay keşif görevi başladıKPLO keşif aracı, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatıldı - Son Dakika
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