- Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor

Serkan Çiftçi'nin, bakımevine gelen tilki ile kurduğu bağ, görenleri şaşırtıyor. Sabah ve akşam saatlerinde bakımevine gelen tilki, kendisine ikram edilen yiyecekleri çiftçinin elinden yiyor.

Kaynak: İHA

Serkan Çiftçi, Ardahan, Güncel, Son Dakika

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