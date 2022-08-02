Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor - Son Dakika
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Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor

02.08.2022 01:54

- Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor Ardahan-Posof karayolu üzerinde bulunan bakımevinin davetsiz misafiri olan tilki, her gün bakımevine gelip yiyeceğini alıyor.

- Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor

ARDAHAN - Ardahan-Posof karayolu üzerinde bulunan bakımevinin davetsiz misafiri olan tilki, her gün bakımevine gelip yiyeceğini alıyor.

Ardahan-Posof karayolu üzerindeki Ilgar dağı geçidinde bulunan Ilgar Bakımevi'nde bekçilik yapan Serkan Çiftçi, bakımevinin penceresine kadar gelerek bekleyen tilkiyi her gün elleriyle besliyor.

Serkan Çiftçi'nin, bakımevine gelen tilki ile kurduğu bağ, görenleri şaşırtıyor. Sabah ve akşam saatlerinde bakımevine gelen tilki, kendisine ikram edilen yiyecekleri çiftçinin elinden yiyor.

Yemek yedikten sonra doğal yaşam alanına dönen tilkiyi sabah akşam besleyen Serkan Çiftçi ise bu durumdan oldukça memnun.

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Kaynak: İHA

Serkan Çiftçi, Ardahan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Her gün bakımevine gelen tilkiyi besliyor - Son Dakika

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