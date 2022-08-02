Hindistan'da hastanede yangın: 8 ölü - Son Dakika
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Hindistan'da hastanede yangın: 8 ölü

02.08.2022 01:15

- Hindistan'da hastanede yangın: 8 ölü Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde bir hastanede çıkan yangın nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetti.

- Hindistan'da hastanede yangın: 8 ölü

YENİ DELHİ - Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde bir hastanede çıkan yangın nedeniyle en az 8 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinin Jabalpur kentinde bir hastanede yangın çıktı. Olayda 5'i hasta, 3'ü sağlık personeli toplam 8 kişi hayatını kaybetti. Polis ayrıca en az 12 kişinin yangın nedeniyle yaralandığının tahmin edildiğini açıkladı. Jabalpur Polis Müfettişi Akhilesh Gaur yaptığı açıklamada, "Bu büyük bir yangındı ve ekiplerimiz hastanede mahsur kalanları kurtardı" dedi.

Polis yangının kontrol altına alındığını belirtirken, yangının ilk belirlemelere göre kısa devre nedeniyle çıktığını açıkladı.

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Hindistan'da hastanede yangın: 8 ölü Hindistan'da hastanede yangın: 8 ölü
Kaynak: İHA

Madhya Pradesh, India, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hindistan'da hastanede yangın: 8 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da hastanede yangın: 8 ölü - Son Dakika
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