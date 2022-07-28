Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istediProtestolar sırasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istediProtestolar sırasında 4 kişi yaralandı

28.07.2022 03:43

- Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istedi Protestolar sırasında 4 kişi yaralandı Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan parlamento binasını basan Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu...

- Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istedi

Protestolar sırasında 4 kişi yaralandı

BAĞDAT - Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan parlamento binasını basan Mukteda Sadr liderliğindeki Sadr Grubu destekçilerinin derhal parlamento binasından çekilmelerini istedi. Protestolar sırasında 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Irak'ta Şii lider Mukteda Sadr dışındaki bütün Şii tarafların çatısı altında toplandığı Koordinasyon Grubu'nun Muhammed Şiya el-Sudani'nin başbakan adayı göstermesine itiraz eden Sadr Grubu destekçisi yüzlerce kişi, başkent Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de bulunan parlamento binasını basmıştı. Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi yaptığı açıklamada, Sadr Grubu destekçilerinin derhal parlamento binasından çekilmelerini istedi. Parlamento binasının halkın malı olduğunu ve protestoculardan derhal binayı terk etmeye çağıran el-Kazımi, kamu ve özel mallara muhafaza edilmesini istedi. Protestoculardan barışçıl şekilde protesto yapmalarını isteyen el-Kazımi, güvenlik güçleri mensuplarını da sükunete davet etti.

Sadr Hareketi lideri Mukteda el-Sadr'a yakınlığıyla bilinen Salih Muhammed el-Iraki ise, protestoculara teşekkürlerini iletti. El-İraki sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Can güvenliğiniz her şeyden daha önemlidir, reform mesajınız için teşekkür ederiz. Eğer çekilmek istiyorsanız kararınıza saygı göstereceğim" ifadelerini kullandı.

Kalabalık grubu dağıtmak için güvenlik güçleri, göz yaşartıcı gaz kullandı ve havaya ateş açtı. Güvenlik güçlerinin protestoculara açtığı ateş sonucu 4 protestocunun yaralandığı bildirildi.

YORUMLAR
500
Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istedi Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istedi Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı Irak'ta Şii lider Sadr'ın destekçileri parlamentoyu bastı
Kaynak: İHA

Mukteda Sadr, Parlamento, Bağdat, Irak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istediProtestolar sırasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:31 Ahmet Çakar: Fenerbahçe taraftarının Putin tezahüratı büyük sıkıntı yaratacak, UEFA "acil" koduyla toplandı
00:28 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus: Elenmemizi 10 kişi kalmamıza bağlıyorum
23:48 Dinamo Kiev'de teknik direktör Mircea Lucescu, Putin tezahüratına tepki göstererek basın toplantısına katılmadı!
23:37 Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendi! Mücadele Avrupa Ligi'nde devam edecek
23:16 Baba-oğul arasındaki sigara içme kavgası kanlı bitti! 16 yaşındaki genç babasını tabancayla vurarak öldürdü
23:11 Fed Başkanı Powell faiz kararı sonrası basın toplantısı düzenledi! Gelecek toplantıda daha büyük bir artış kararı verilebilir
23:05 Yunanistan basını, Türk ve Yunan ordularını kıyasladı: Türk tarafı ağır basınca farkın eskiye göre kapandığını yazdılar
23:03 Afyonkarahisar'da bir kız çocuğunu kaçırıp cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen kişi tutuklandı
23:01 ABD'nin önce teröristler sonra da şehitlerimiz için taziye mesajı paylaşmasına Bakan Soylu'dan ağır tepki: Samimi değil
22:42 Fenerbahçe'den Devler Ligi'ne erken veda! Dinamo Kiev, uzatma devresinde bulduğu golle turu geçen taraf oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2022 03:43:50. #1.11#
SON DAKİKA: Irak Başbakanı el-Kazımi, protestoculardan derhal parlamentoyu terk etmelerini istediProtestolar sırasında 4 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement