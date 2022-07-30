İran'daki sel felaketinde can kaybı 56'ya yükseldi - Son Dakika
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İran'daki sel felaketinde can kaybı 56'ya yükseldi

30.07.2022 14:17
İran'daki sel felaketinde can kaybı 56'ya yükseldi

- İran'daki sel felaketinde can kaybı 56'ya yükseldi İran'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 56'ya yükseldi, kayıp 28 kişi ise aranıyor.

- İran'daki sel felaketinde can kaybı 56'ya yükseldi

TAHRAN - İran'da şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölü sayısı 56'ya yükseldi, kayıp 28 kişi ise aranıyor.

İran'da geçtiğimiz hafta başlayan ve ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alan yoğun yağışların neden olduğu sel felaketinin bilançosu artıyor. İran Kızılayı Yardım ve Kurtarma Kurumu Başkanı Mehdi Velipur yaptığı açıklamada, "Ülkede 21 eyaleti vuran selden Tahran, Lorestan, Çaharmahal ve Bahtiyari, İsfahan ve Yezd eyaletleri en çok etkilenen yerler oldu. Son verilere göre sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi, 28 kişi ise hala kayıp" ifadelerini kullandı. Şu ana kadar ekiplerin 2 bin 500 kişiyi kurtardığını söyleyen Velipur, "Arama kurtarma ekiplerimiz kayıp kişileri bulmak için tam teyakkuzda. Ayrıca risk altındaki bölgelerde de kurtarma helikopterleri hazır durumda" dedi.

Yağış devam edecek

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hafta boyunca ülke genelinde yağışların devam edeceği ve halkın dere ile nehir yataklarından uzak durmaları uyarısında bulunuldu.

Öte yandan, 2019 yılında İran'ın güneyinde şiddetli yağışların neden olduğu selde 76 kişi hayatını kaybetmişti.

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Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Tahran, İran, Güncel, Son Dakika

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