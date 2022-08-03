İstinye sahilinde mayın zannedilerek korku yaşatan şüpheli cisim tonoz çıktı! - Son Dakika
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İstinye sahilinde mayın zannedilerek korku yaşatan şüpheli cisim tonoz çıktı!

03.08.2022 19:54

İstanbul'da yer alan Sarıyer İstinye sahilinde denize giren vatandaşlar, suda mayına benzeyen bir nesne görünce büyük korku yaşadı. Deniz polisi ve DEGAK ekiplerinin yaptığı incelemede cismin gemileri tutmada kullanılan tonoz olduğu anlaşıldı. Cisim kepçe yardımıyla denizden karaya çıkartıldı.

Saat 09.00 sıralarında Sarıyer İstinye sahilinde meydana gelen olayda, sahilde denize giren Orhan U., mayına benzeyen üstü yosunla kaplanmış bir cisim gördü. Panik yaşayan şahıs, hemen 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

İstinye'de denizde şüpheli cisim paniği: Mayın sanıldı, tonoz çıktı

EKİPLER İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri sevk edildi.

İstinye'de denizde şüpheli cisim paniği: Mayın sanıldı, tonoz çıktı

MAYIN SANILAN CİSİM TONOZ ÇIKTI

Kısa sürede olay yerine gelen "balık adam" diye tabir edilen dalgıçlar, cisim üzerinde inceleme yaptı. Yapılan çalışmalar sonucunda cismin mayın olmadığı, içerisine demir borular geçirilmiş içine beton dökülmüş mavi bir plastik varil olduğunu belirledi. Tonoz ismi verilen cismin gemileri tutmada kullanıldığı öğrenildi. Çalışmaların ardından vatandaşlar rahat bir nefes alırken, cisim ise kepçe yardımıyla karaya çıkartıldı.

İstinye'de denizde şüpheli cisim paniği: Mayın sanıldı, tonoz çıktı
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Kaynak: İHA

Sarıyer, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstinye sahilinde mayın zannedilerek korku yaşatan şüpheli cisim tonoz çıktı! - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstinye sahilinde mayın zannedilerek korku yaşatan şüpheli cisim tonoz çıktı! - Son Dakika
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