İtalya'da Afrikalı sokak satıcısını öldüren şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

İtalya'da Afrikalı sokak satıcısını öldüren şahıs gözaltına alındı

30.07.2022 23:24

- İtalya'da Afrikalı sokak satıcısını öldüren şahıs gözaltına alındı İtalya'da Civitanova Marche bölgesinde Nijeryalı sokak satıcısını döverek öldüren adam gözaltına alındı.

İtalya'da Civitanova Marche bölgesinde Nijeryalı sokak satıcısını döverek öldüren adam gözaltına alındı.

İtalya'nın Macerata kentinin 40 kilometre güneydoğusunda yer alan Civitanova Marche bölgesinde 39 yaşındaki Nijeryalı satıcı Alika Ogorchukwu, dün öğleden sonra satış yaptığı sırada saldırıya uğradı. Polis Şefi Matteo Luconi, 32 yaşındaki saldırgan Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo'nun gözaltına alındığını bildirdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, saldırgan Ferlazzo'nun, önceden geçirdiği kaza nedeniyle koltuk değneğiyle yürüyen Ogorchukwu'ya önce koltuk değneğiyle saldırdığı, yere düşünce de üzerine çıkıp kafasını yere vurduğu görüldü.

Solcu Demokrat Parti Başkanı Enrico Letta, sosyal medya hesabından olaya tepki göstererek, "Alika Ogorchukwu'ya yapılan saldırı bizi dehşete düşürdü. Eşi görülmemiş bir vahşet. Çevredekilerin ilgisizliği ise hiçbir şeye gerekçe olamaz" ifadelerini kullandı. - ROMA

YORUMLAR
500
İtalya'da kan donduran olay! Nijeryalı seyyar satıcı sokak ortasında dövülerek öldürüldü İtalya'da kan donduran olay! Nijeryalı seyyar satıcı sokak ortasında dövülerek öldürüldü 23 Yaş Altı Kürek Dünya Şampiyonası 23 Yaş Altı Kürek Dünya Şampiyonası
Kaynak: İHA

İtalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İtalya'da Afrikalı sokak satıcısını öldüren şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
21:01 Taraftar yıkılacak! Beşiktaş'ta top koşturan Emirhan İlkhan, sözleşmesinde yer alan detayı açıkladı
20:32 Beşiktaş maçına martı damgası! Tüm pozisyonların odak noktası oldu
19:46 CHP lideri Kılıçdaroğlu, 54 liralık fındık alım fiyatını az buldu: Benim teklifim 72 liraydı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 23:24:16. #1.11#
SON DAKİKA: İtalya'da Afrikalı sokak satıcısını öldüren şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement