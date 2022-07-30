Solcu Demokrat Parti Başkanı Enrico Letta, sosyal medya hesabından olaya tepki göstererek, "Alika Ogorchukwu'ya yapılan saldırı bizi dehşete düşürdü. Eşi görülmemiş bir vahşet. Çevredekilerin ilgisizliği ise hiçbir şeye gerekçe olamaz" ifadelerini kullandı. - ROMA

Kaynak: İHA

İtalya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İtalya'da Afrikalı sokak satıcısını öldüren şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.