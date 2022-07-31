İzmir'de 2 kamyonun arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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İzmir'de 2 kamyonun arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti

31.07.2022 23:13

- İzmir'de 2 kamyonun arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen feci olayda, 2 kamyonun arasına sıkışan bir kişi, olay yerinde hayatını kaybetti.

İzmir'in Tire ilçesinde iki kamyonun arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti.

Olay, Tire'ye bağlı Kızılcahavlu köyünde meydana geldi. 09 AEF 374 plakalı kamyonuyla Mehmet Karagöz ve 09 U 3787 plakalı kamyonuyla Hüseyin Atçı, tarladan yük almak için yol kenarına kamyonlarını park etti. Park halindeyken Mehmet Karagöz'ün kullandığı kamyon bilinmeyen bir sebeple kaydı ve arkasındaki diğer kamyona çarptı. Çarpışma anında iki kamyonun arasında bulunan Hüseyin Atçı, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen 112 ekipleri, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti. Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Mehmet Karagöz, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İzmir'de 2 kamyonun arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de 2 kamyonun arasında sıkışan şahıs hayatını kaybetti - Son Dakika
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