Kazada yaralanan sürücülerin yanı sına Engin ve İbrahim Özalp, Sezer Kuyudelen ile Mediha Yiğit, Ümmü Gülsüm Şimşek, Ecrin Belinay, Hava Yaman ile Ömür Şimşek, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA

Ali Yiğit, Özalp, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İzmir'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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