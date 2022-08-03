İzmir'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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İzmir'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

03.08.2022 19:32
İzmir'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

?????? İzmir'in Tire ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

?????? İzmir'in Tire ilçesinde iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

Ali Yiğit yönetimindeki 35 TIC 87 plakalı hafif ticari araç, Yuvalı Mahallesi yakınlarında karşı yönden gelen Feride Özalp'ın kullandığı 35 ADH 861 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada yaralanan sürücülerin yanı sına Engin ve İbrahim Özalp, Sezer Kuyudelen ile Mediha Yiğit, Ümmü Gülsüm Şimşek, Ecrin Belinay, Hava Yaman ile Ömür Şimşek, kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mediha Yiğit, Tire Devlet Hastanesindeki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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Kaynak: AA

Ali Yiğit, Özalp, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İzmir'de iki aracın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı - Son Dakika
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