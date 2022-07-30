Japonya'da "sıcak çarpması" uyarısıBaşkentliler portatif vantilatörlerle serinlemeye çalışıyor - Son Dakika
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Japonya'da "sıcak çarpması" uyarısıBaşkentliler portatif vantilatörlerle serinlemeye çalışıyor

30.07.2022 10:44
Japonya'da "sıcak çarpması" uyarısıBaşkentliler portatif vantilatörlerle serinlemeye çalışıyor

- Japonya'da "sıcak çarpması" uyarısı Başkentliler portatif vantilatörlerle serinlemeye çalışıyor Japonya'da 37 dereceye ulaşan aşırı sıcaklar, kent sakinlerine zor anlar yaşattı.

- Japonya'da "sıcak çarpması" uyarısı

Başkentliler portatif vantilatörlerle serinlemeye çalışıyor

TOKYO - Japonya'da 37 dereceye ulaşan aşırı sıcaklar, kent sakinlerine zor anlar yaşattı. Çevre Bakanlığı sıcak çarpması uyarısı yayınlarken, halk portatif vantilatörlerle serinleyip bol su içerek sağlık risklerinden korunmaya çalışıyor.

Japonya'nın farklı kesimlerinde yaklaşık 3 gündür etkisini sürdüren mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar, farklı noktalarda kent sakinlerini bunalttı. Toyooka ve Fukui şehirlerinde termometreler 37 dereceyi gösterirken, Tottori, Osaka, Nagano, Kofu ve Maebashi şehirlerinde 36 derecelik sıcaklıklar gözlendi. Başkent Tokyo ve çevresindeki eyaletlerde sıcaklık değerleri 35 dereceyi buldu, yüksek nemin de etkisiyle hissedilen sıcaklık değerleri 40 dereceye ulaştı. Japonya Çevre Bakanlığı "sıcak çarpması" uyarısı yayınlarken, başkent Tokyo sakinleri portatif vantilatörler kullanarak ve bol sıvı tüketerek sıcak çarpması riskinden korunmaya çalıştı.

Sıcaklar çalışanları daha çok etkiledi

Tokyo'nun en popüler turizm bölgelerinden Ueno'da Türk yemekleri satan Yakup Baran, aşırı sıcaklara rağmen çalışmak zorunda olduklarını belirterek, "7 ve 8. aylar Japonya'nın en sıcak ayları. Sıcaklıklar 35-40 dereceyi buluyor" dedi. "Ne yaparsak yapalım sıcaklardan kaçamıyoruz. Ancak sıvı tüketerek, ince giyinerek, gölgede kalmaya çalışarak korunmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullanan Baran, "Yapacak bir şey yok. Çalışmazsa eve ekmek götüremeyiz" diye konuştu.

"Bol su içerek sıvı kaybını azaltmaya çalışıyorum"

Tokyo'nun aşırı derece sıcak olduğunu belirten Yuki Arakawa da, "Bol su içerek sıvı kaybını azaltmaya çalışıyorum" diyerek portatif vantilatörler ile serinlemeyi tercih ettiğini kaydetti. "Bugün gerçekten çok sıcak" diyen Yusaku Abe ise, "Nemin de etkisiyle gerçekten nefes almak bile güçleşiyor. O nedenle bolca su içmeye çalışıyorum. Mümkün olduğunca alışveriş merkezi gibi serin mekanlarda vakit geçirmeye özen gösteriyorum" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

Japonya, Tokyo, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Japonya'da 'sıcak çarpması' uyarısıBaşkentliler portatif vantilatörlerle serinlemeye çalışıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Japonya'da "sıcak çarpması" uyarısıBaşkentliler portatif vantilatörlerle serinlemeye çalışıyor - Son Dakika
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