Burdur'da orman yangını (3) - Son Dakika
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Burdur'da orman yangını (3)

31.07.2022 22:19
Burdur'da orman yangını (3)

'KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI'Burdur'un Bucak ilçesinin Çobanpınar köyünde saat 16.30 sıralarında kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanında çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

'KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI'

Burdur'un Bucak ilçesinin Çobanpınar köyünde saat 16.30 sıralarında kızılçam ağaçlarının bulunduğu ormanında çıkan yangın, kısmen kontrol altına alındı. Burdur Valisi Ali Arslantaş, Bucak Kaymakamı Erol Tanrıkulu, Burdur AK Parti milletvekilleri Bayram Özçelik, Yasin Uğur ve Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Kocaaliler Belediye Başkanı Selahatdin Gökçe bölgeye giderek incelemelerde bulundu.Vali Ali Arslantaş yaptığı açıklamada, yangının kısmen kontrol altına alındığını belirtti. Arslantaş, "Yangın şu an itibaren kısmen kontrol altına alınmıştır. Havanın kararmasından dolayı havadan söndürme ve soğutma çalışmaları durdurulmuş, Bucak Orman İşletme ve çevre illerden gelen orman söndürme ekipleri soğutma çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.


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Burdur'da orman yangınına 6 helikopter, 5 Uçak müdahale ediyor Burdur'da orman yangınına 6 helikopter, 5 Uçak müdahale ediyor Burdur'da orman yangını (2) Burdur'da orman yangını (2)
Kaynak: DHA

Bayram Özçelik, Erol Tanrıkulu, Burdur, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Burdur'da orman yangını (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur'da orman yangını (3) - Son Dakika
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