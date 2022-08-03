Kız arkadaşıyla eve çıkmak istedi, ailesi kaldırım taşı ile saldırdı - Son Dakika
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Kız arkadaşıyla eve çıkmak istedi, ailesi kaldırım taşı ile saldırdı

03.08.2022 10:01

- Kız arkadaşıyla eve çıkmak istedi, ailesi kaldırım taşı ile saldırdı Esenyurt'ta 'Kız arkadaşımı zorla tutuyorsunuz" dedi, sokak ortasında dayak yedi Esenyurt'ta sevgilisi ile ayrı eve çıkmak isteyen şahsa, kızın ailesi kaldırım taşı ile saldırdı.

- Kız arkadaşıyla eve çıkmak istedi, ailesi kaldırım taşı ile saldırdı

Esenyurt'ta 'Kız arkadaşımı zorla tutuyorsunuz" dedi, sokak ortasında dayak yedi

İSTANBUL - Esenyurt'ta sevgilisi ile ayrı eve çıkmak isteyen şahsa, kızın ailesi kaldırım taşı ile saldırdı. Bıçakların da çekildiği olay, boks maçını aratmazken yaşanan o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğiniz Pazartesi günü Esenyurt Mehterçeşme mahallesinde gerçekleşti. İddiaya göre ailesiyle yaşayan İran uyruklu bir kız, erkek arkadaşıyla ayrı eve çıkmak istedi. Ailesinin izin vermemesi sebebiyle sevgilisi, kızın evine gelerek " Kız arkadaşımı burada zorla tutuyorsunuz" dedi. Bu sözler üzerine aile ve erkek arkadaş arasında çıkan tartışma sokağa taşarken ortalık savaş alanına döndü. Kaldırım taşı ve bıçakların da kullanıldığı kavgada sinir krizi geçiren genç kız ise bileklerini kesmeye çalıştı. Yaşanan kavga çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son bulurken o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Sevgilisi ile ayrı eve çıkmak isteyen şahsa, sevgilisinin ailesi kaldırım taşı ile saldırdı Sevgilisi ile ayrı eve çıkmak isteyen şahsa, sevgilisinin ailesi kaldırım taşı ile saldırdı ESENYURT'TA ÇATI ÇATI GEZİP EVİ SOYDULAR; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA ESENYURT'TA ÇATI ÇATI GEZİP EVİ SOYDULAR; O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaynak: İHA

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kız arkadaşıyla eve çıkmak istedi, ailesi kaldırım taşı ile saldırdı - Son Dakika

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