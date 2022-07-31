Koyun otlatırken kanala düşen çocuk kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi

Koyun otlatırken kanala düşen çocuk kayboldu

31.07.2022 19:53

- Koyun otlatırken kanala düşen çocuk kayboldu Şanlıurfa'da koyunları otlatırken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen çocuk kayboldu.

- Koyun otlatırken kanala düşen çocuk kayboldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da koyunları otlatırken dengesini kaybedip sulama kanalına düşen çocuk kayboldu. Çocuğu bulmak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Şeyhçoban kırsal Mahallesi yakınlarında yaşandı. Mahallenin yakınından geçen DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında koyun otlatan 14 yaşındaki Mahmut Devizan, iddiaya göre ayağının kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı. Çocuğun kanala düştüğünü görenler durumu ekiplere haber verdi. Olay yerine polis, jandarma, salık, itfaiye ve AFAD ekipleri, çocuğu bulmak çalışma başlattı. Sualtı polisleri akıntının çok fazla olduğu kanala girerek çocuğa ulaşmaya çalıştı. Kanalın yaklaşık 15 kilometrelik bölümünde arama yapan ekipler, henüz çocuğa ulaşmaya başaramazken vatandaşlar da bölgeye akın ederek çalışmaları izledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

YORUMLAR
500
Doktora önce kaldırım taşıyla saldırdı ardından da ölümle tehdit etti! Şüpheli şahıs tutuklandı Doktora önce kaldırım taşıyla saldırdı ardından da ölümle tehdit etti! Şüpheli şahıs tutuklandı Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden kişi gözaltına alındı Şanlıurfa'da 2 sağlık çalışanını darbeden kişi gözaltına alındı
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Koyun otlatırken kanala düşen çocuk kayboldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:42 Paylaşımlarıyla olay olan Hande Sarıoğlu'nun "Yeni göğüs sponsorum" yorumu sosyal medyayı salladı
18:46 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonda 242 kilo kokain ele geçirildi
18:34 Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Oy oranımız yüzde 9 ile 10,5 arasında
18:04 Yıldız futbolcu Pique, çocuklarının ABD'ye taşınmasına onay vermek için Shakira'ya şart koştu: Önce borcumu öde
17:58 İstanbul'da bir daire için 130 bin TL kira istendi! "Metrobüse yakın" ibaresi son derece manidar...
17:34 ABD'de ilk belirtisi ateş olan, toprakta bulunan bir bakteri türünün ölümcül olduğu ortaya çıktı
17:33 "Takımdan ayrılacak" denilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın yapacağı hazırlık maçında ilk 11'de yer aldı
17:01 Beşiktaş'tan ayrılan Hırvat defans oyuncusu Domagoj Vida, Yunan ekibi AEK Atina'ya transfer oldu
16:37 Bakan Kurum, 81 ilde hayata geçirilecek TOKİ projesinin net tarihinin gelecek ay duyurulacağını açıkladı
16:26 Tam yiyeceği sırada tostunu kuşa kaptırdı! Genç adam şaşkına döndü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 19:53:38. #1.12#
SON DAKİKA: Koyun otlatırken kanala düşen çocuk kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement