Libya'da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 51 yaralı - Son Dakika
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Libya'da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 51 yaralı

01.08.2022 15:02
Libya'da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 51 yaralı

- Libya'da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 51 yaralı Libya'da bir akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı.

- Libya'da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 51 yaralı

TRABLUS - Libya'da bir akaryakıt tankerinin devrilmesinin ardından meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi ise yaralandı.

Libya'nın Bint Baya bölgesinde sabahın erken saatlerinde bir akaryakıt tankeri devrildikten sonra patladı. Meydana gelen patlamada, tankerden sızan yakıtı toplamak için olay yerine gelen 7 kişinin hayatını kaybettiği, 51 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe, Libya Sağlık Bakanlığı'na yaralıların durumunu takip etme ve yararlıları hastaneye sevk etmek için helikopter gönderme talimatı verdi.

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Kaynak: İHA

Libya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Libya'da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 51 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Libya'da akaryakıt tankeri patladı: 7 ölü, 51 yaralı - Son Dakika
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