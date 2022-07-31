- Maltepe Sahili'nde batan geminin parçaları karaya çıkartıldı

Batan geminin parçalama çalışmaları dron ile havadan görüntülendi

Dalgıçlar, "Batan gemiyi parçalamak için 45 gündür uğraşıyoruz"

İSTANBUL - Maltepe'de etkili olan lodos sırasında, iskelede bağlı bulunduğu halatın kopması sonucu alabora olarak batan geminin parçalama çalışmaları başladı. Deniz altında dalgıçlar tarafından kesilen geminin parçaları, vinç yardımıyla yüzeye çıkartılırken geminin parçalama çalışmaları ise dron ile havadan görüntülendi

Maltepe'de Sahili'nde 30 Kasım 2021 tarihinde etkili olan lodos sırasında bağlı bulunduğu Yalı Mahallesi Milli Müdafaa İskelesi'nde Erdemler 6 gemisi, halatlarının kopması sonucu alabora olarak batmıştı. Etkili olan lodos sırasında, iskelede bağlı bulunduğu halatın kopması sonucu alabora olarak batan Erdemler 6 gemisinin parçalama çalışmalarına başlandı. Batan kuru yük gemisi, deniz altında özel dalgıçlar tarafından çeşitli aletlerle parçalara ayrıldı. Ardından yaklaşık bir buçuk ayda deniz altında dalgıçlar tarafından kesilen geminin parçaları, vinç yardımıyla gün yüzüne çıkartıldı. Öte yandan batan geminin parçalama çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

"Batan gemiyi parçaladık"

Batan geminin parçalama çalışmalarının 45 gündür sürdüğünü belirten dalgıçlardan Vedat Coşkun, " 45 gündür çalışıyoruz. Batan gemiyi parçaladık. Şuanda çıkarma işlemine başladık. Yavaş yavaş çıkartıyoruz." dedi.