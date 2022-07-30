Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri LGS'de yüksek başarı elde etti - Son Dakika
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Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri LGS'de yüksek başarı elde etti

30.07.2022 10:23

- Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri LGS'de yüksek başarı elde etti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından mesleki ve teknik Anadolu liselerine yönelimlerin arttığını belirterek Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin yüzde 1'lik başarı...

- Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri LGS'de yüksek başarı elde etti

ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından mesleki ve teknik Anadolu liselerine yönelimlerin arttığını belirterek Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alarak tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra savunma sanayi, siber güvenlik, yazılım, havacılık, medya gibi farklı alanlarda eğitim veren mesleki ve teknik Anadolu liselerine öğrencilerin büyük ilgi gösterdiği belirlendi.

Siber güvenlik alanında siber muhafızlar yetişen Pendik Teknopark MTAL, bu yıl ilk kez öğrenci alan Demirören Medya MTAL, ASELSAN MTAL, Arnavutköy İstanbul Havalimanı MTAL ve İTÜ MTAL yüzde 1'lik dilimle öğrenci alarak gençlerin tercihi oldu.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Türkiye artık birçok alanda atılım yaparken bizler de okullarımızı günün teknolojisine uygun bir şekilde dizayn ediyoruz. Savunma sanayi, siber güvenlik, havacılık, mikro mekanik ve medya alanında olduğu gibi birçok farklı alanda öğrenci yetiştiren mesleki ve teknik liselerini devreye soktuk. Bunun gibi birçok alanda diğer meslek liselerine de rol model olabilecek okullar açtık. Bu, Türkiye'de mesleki eğitimle ilgili algıyı tersine çevirdi. Bugün artık mesleki eğitimi başarılarıyla konuşuyoruz" dedi.

2022 LGS sınav sonuçlarına bakıldığında meslek liselerinin geçen sene olduğu gibi bu yıl da yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci alarak başarısını arttırarak devam ettirdiğini vurgulayan Özer, şunları söyledi:

"Daha önceden ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konya ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Teknopark İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve İTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yüzde 1'lik başarı diliminden öğrenci almışlardı ve artık akademik olarak başarılı öğrencilerin mesleki teknik eğitime yönelimlerinin ne kadar arttığını göstermişlerdi. Bu sene bunlara kısa süre önce açmış olduğumuz Demirören Medya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de katıldı ve ilk defa en yüksek puanla mesleki eğitimde öğrenci almayı başardı."

Aynı başarının yerel yerleştirmede de kendini gösterdiğine işaret eden Bakan Özer, "Bu, sadece sınavlı okullarda değil aynı zamanda sınavsız, yerel yerleştirmede de özellikle TOBB'la, İSO'yla İTO'yla, ATO'yla, ASO'yla iş birliği içerisinde yürütmüş olduğumuz meslek liselerinde doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaştığını görüyoruz. Gerçekten mesleki eğitime sektör temsilcilerini ne kadar dahil edersek süreçlerin ne kadar başarılı bir şekilde yönetildiğini göstermesi anlamında da çok kısa sürede meyvesini veren bir sonuçla karşı karşıyayız. İnşallah bu iş birliklerini arttırarak, güçlendirerek mesleki eğitimi çok daha güçlü hale getireceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Mahmut Özer, Ziya Selçuk, LGS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri LGS'de yüksek başarı elde etti - Son Dakika

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