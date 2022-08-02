Nijerya'dan öğrenci olarak geldiği Elazığ'da kendi dil okulunu açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Nijerya'dan öğrenci olarak geldiği Elazığ'da kendi dil okulunu açtı

02.08.2022 01:52

- Nijerya'dan öğrenci olarak geldiği Elazığ'da kendi dil okulunu açtı Okumak için 7 bin 700 kilometreden geldi, kendi işinin patronu oldu Nijerya'dan okumak için Elazığ'a gelen ve burada evlenerek kendisine yeni bir hayat kuran Bilal Rabiu Kolo, hayalini gerçekleştirdi ve dil okulu açarak...

- Nijerya'dan öğrenci olarak geldiği Elazığ'da kendi dil okulunu açtı

Okumak için 7 bin 700 kilometreden geldi, kendi işinin patronu oldu

ELAZIĞ - Nijerya'dan okumak için Elazığ'a gelen ve burada evlenerek kendisine yeni bir hayat kuran Bilal Rabiu Kolo, hayalini gerçekleştirdi ve dil okulu açarak kendi işinin patronu oldu.

2010 yılında Nijerya'dan Elazığ'a okumak için gelen Bilal Rabiu Kolo (32), Fırat Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünü bitirdi ve ardından yüksek lisansını tamamladı. Kolo, aynı zamanda bir yandan okurken bir yandan da dil kurslarında çalışmaya başladı. Dilek hemşire ile evlenen ve bir çocukları olan Kolo, Elazığ'da yeni bir hayata başladı. Kolo, ardından en büyük hayalini gerçekleştirmek için kolları sıvadı. İngiltere merkezli bir dil okulu ile görüşen Kolo, bayilik almaya hak kazandı. Ataşehir Mahallesi'nde bir yer kiralayarak 60 öğrenci kapasiteli okulunu açan Kolo, yeni dönem için kayıtlara başladı. 7 bin 756 kilometreden gelerek Elazığ'da kendi işinin patronu olan Kolo, çalışkanlığı ve azmi ile herkese örnek oluyor.

İlk başta Elazığ'a öğrenci olarak geldiğini belirten Bilal Rabiu Kolo, "Eğitimi burada gördüm. Zaman içerisinde de çalışmaya başladım. Özellikle eğitim sektöründe görev yaptım. Farklı özel okullarda dil kurslarında görev yaptım. Uzun zamandır planladığım dil kursu açma planım gerçekleştirdik. Şuan bir kurum sahibiyiz. Türk vatandaşı ile evlendim. Eşimde burada hemşire. Zamanında iletişim alanında çalışıyordum. Dergilerde yazıp çiziyordum. Sağlık içeriklere ihtiyacın olduğu için tanışmamız oldu. Bizim dil okulumuz Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası dil okulu olacak. 1964 yılında Londra'da kurulmuş bir okul. Türkiye'de 22 şubesi var. Dünyanın farklı ülkelerinde şubeler var. En büyük farkımız, bize katılan bir öğrenci ömür boyu eğitim alıyor. Özellikle konuşma kulüplerimiz çok aktif. Kesintisiz bir şekilde öğrenci devam edebiliyor. Bu sadece Elazığ'da değil, 22 şubemizde hiçbir ücret ödemeden eğitime devam edebiliyor" dedi.

Kursun 60 öğrenci kapasiteli olduğunu aktaran Kolo, "Sabah, öğlen ve akşam gurupları ile kapasite artıyor. Şimdilik 5 tane yabancı uyruklu öğretmenimiz var. İleri dönük gelişeceğiz. Zaman içerisinde çok farklı tepkiler gördüm. Özellikle Türkiye misafirperverliği ile bilinir. Bugüne kadar şahsen olumsuz anlamda bir şey yaşamadım. Kucakladılar, sevdiler ve desteklediler. Bunun için de çok çok memnunum ve mutluyum. Eşim olmadan hiçbir yere varamazdım. Kendisine sonsuz şükranlarımız arz ediyorum. Hakikaten fazlası ile destekledi ve desteklemeye de devam ediyor" diye konuştu.

YORUMLAR
500
Nijerya'dan okumak için gelen Bilal, Elazığ'da kendi işini kurdu: Eşim olmadan hiçbir yere varamazdım Nijerya'dan okumak için gelen Bilal, Elazığ'da kendi işini kurdu: Eşim olmadan hiçbir yere varamazdım Elazığ'da kafasından silahla vurulan vatandaş hayatını kaybetti Elazığ'da kafasından silahla vurulan vatandaş hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Fırat Üniversitesi, Türkiye, Nijerya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'dan öğrenci olarak geldiği Elazığ'da kendi dil okulunu açtı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:09 İmzalanan anlaşma sonrası Ukrayna'nın ilk tahıl gemisinin limandan ayrıldığını duyuruldu! Türkiye'ye teşekkür mesajları yağdı
01:07 Gelen şampanyayı beğenmeyen Demet Akalın, kadehi garsonun kafasından aşağı döktü: Resmen elma suyu getirmişsin
01:04 Reuters'tan şaşırtan iddia: El-Kaide lideri Zevahiri öldürüldü
00:27 ABD'li milyarder Elon Musk'ın babasından gündem olacak sözler: Dehasını kapıdan geçen sütçüden almış olabilir
00:24 Brezilya Kadın Futbol Takımı, şampiyon olup soyunma odasında kalça dansı yaptı! O anlar sosyal medyada gündem oldu
00:17 Ümit Özdağ tarafını belli etti! Cumhurbaşkanlığı seçiminde 2. tura Erdoğan ve Kılıçdaroğlu kalırsa kimi destekleyeceğini açıkladı
00:08 Petrol şirketi Saudi Aramco, ABD merkezli VGP'yi satın aldı!
23:46 Galatasaray, Victor Nelsson'un bonservis bedelini 20 milyon euro olarak açıkladı!
23:29 Zafer Partisi Gençlik Kolları Başkanı, "Gök tanrı inancına göre yeni börümüz Özdağ" sözlerinden sonra görevden alındı
23:13 Ankara'da yapılan cemevi saldırılarına yönelik 2 kişi daha yakalandı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2022 01:52:38. #1.12#
SON DAKİKA: Nijerya'dan öğrenci olarak geldiği Elazığ'da kendi dil okulunu açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement