Otomobil ambulans ile çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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Otomobil ambulans ile çarpıştı: 3 yaralı

03.08.2022 13:21

- Otomobil ambulans ile çarpıştı: 3 yaralı Zonguldak'ta Bülent Ecevit Caddesi üzerinde otomobil ile ambulans çarpıştı.

- Otomobil ambulans ile çarpıştı: 3 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta Bülent Ecevit Caddesi üzerinde otomobil ile ambulans çarpıştı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 74 BY 300 plakalı otomobil, 67 EV 352 plakalı ambulansa çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.

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Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil ambulans ile çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Otomobil ambulans ile çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika
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