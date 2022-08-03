Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir rakip daha! Adaylık için tek şart sundu

Edinilen bilgiye göre olay öğlen saatlerinde Bülent Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre 74 BY 300 plakalı otomobil, 67 EV 352 plakalı ambulansa çarptı. Kazada otomobil içerisinde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan çekildi.

Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil ambulans ile çarpıştı: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.