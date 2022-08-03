Pendik'te İETT otobüsünün yolcu indirmek için duran minibüse çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
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Pendik'te İETT otobüsünün yolcu indirmek için duran minibüse çarptığı anlar kamerada

03.08.2022 16:41

- Pendik'te İETT otobüsünün yolcu indirmek için duran minibüse çarptığı anlar kamerada Pendik'te yolcu indirmek için duran yolcu dolu minibüse, arkadan gelen İETT otobüsü çarptı.

- Pendik'te İETT otobüsünün yolcu indirmek için duran minibüse çarptığı anlar kamerada

İSTANBUL - Pendik'te yolcu indirmek için duran yolcu dolu minibüse, arkadan gelen İETT otobüsü çarptı. Minibüsteki bir yolcu tutunduğu direk ile beraber düşerken, kazadan saliseler önce minibüsten inen bir yolcu ise kazayı yara almadan atlattı. İETT otobüsünün minibüse çarptığı kaza, minibüs içerisindeki kameraya yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz günlerde Pendik'te Çamlık Mahallesi Yahya Kemal Beyatlı Caddesi üzerinde meydana geldi. İçi yolcu dolu hatlı minibüs yolcu indirmek için durdu. O sırada arkadan gelen İETT otobüsü duramayarak önündeki minibüse çarptı. Minibüs içerisinde direğe tutunan bir yolcu, tutunduğu direk ile beraber koltuklara doğru savrularak düştü. Minibüsteki diğer yolcular da büyük korku yaşadı.

Kazadan neredeyse saliseler önce minibüsten inen bir kadın yolcu ise kazayı yara almadan atlatmış oldu. İETT otobüsünde ve minibüste maddi hasar oluşurken kazada kimsenin yaralanmadığı öğrenildi.

Kaza anı kamerada

İETT otobüsünün yolcu indirmek için duran minibüse çarptığı kaza minibüs içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; minibüsteki kadın yolcunun araçtan indiği ardından İETT otobüsünün çarpmasıyla bir yolcunun tutunduğu direkle beraber yere düştüğü ve diğer yolcuların ise kafalarını tutarak araçtan indiği görülüyor.

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Kaynak: İHA

Pendik, İETT, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Pendik'te İETT otobüsünün yolcu indirmek için duran minibüse çarptığı anlar kamerada - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik'te İETT otobüsünün yolcu indirmek için duran minibüse çarptığı anlar kamerada - Son Dakika
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