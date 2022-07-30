'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü - Son Dakika
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'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü

30.07.2022 14:26

'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü Üzerinden bin 424 TL çıkan dilenciye cezai işlem uygulandıANTALYA Antalya'nın Alanya ilçesinde boynuna "sağır ve dilsiz" yazılı not asarak dilenen şahıs, zabıta ekiplerine yakalanınca konuşmaya başladı.

'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü

Üzerinden bin 424 TL çıkan dilenciye cezai işlem uygulandı

ANTALYA Antalya'nın Alanya ilçesinde boynuna "sağır ve dilsiz" yazılı not asarak dilenen şahıs, zabıta ekiplerine yakalanınca konuşmaya başladı.

Alanya Belediyesi Zabıta ekipleri rutin kontroller sırasında Güllerpınarı Mahallesi Hasan Akçalıoğlu Caddesi üzerinde boynuna astığı "sağır ve dilsiz" yazılı not asarak dilenen Serdal A. ile karşılaştı. Zabıta ekipleri tarafından yapılan aramada dilencinin üzerinden çıkan bin 424 TL'ye el konuldu.

Dili çözüldü

Dilsiz olduğunu iddia etmesine rağmen zabıta ekiplerinin müdahalesiyle konuşabilen şahıs, üç gün önce ilçeye geldiğini ifade etti. 58 yaşındaki sözde sağır ve dilsiz dilenciye Kabahatler Kanunu uyarınca 277 TL cezai işlem uygulandı.

"Duygu sömürüsüne geçit yok"

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, duygu sömürüsü yaparak dilenenlere müsaade etmeyeceklerini belirterek, "İlçemizde yaşanan insan yoğunluğunu fırsat bilerek insanlara duygu sömürüsünde bulunup dilencilik yapanlara, insanlarımızı rahatsız edenlere asla müsaade etmeyeceğiz. Lütfen vatandaşlarımız da bu tür insanlara inanmasın" dedi.

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Antalya'da boynuna 'sağır ve dilsiz' yazarak dilencilik yapan sahtekarın foyası çıktı! Zabıtayı görünce konuşmaya başladı... Antalya'da boynuna 'sağır ve dilsiz' yazarak dilencilik yapan sahtekarın foyası çıktı! Zabıtayı görünce konuşmaya başladı... Alanya'daki Syedra Antik Kenti 24 saat kameralarla takip ediliyor Alanya'daki Syedra Antik Kenti 24 saat kameralarla takip ediliyor
Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, Zabıta, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: 'Sağır ve dilsiz' notu ile dilenirken zabıtayı görünce dili çözüldü - Son Dakika
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