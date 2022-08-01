SBB Başkanı İsmail Demir Samsun'da - Son Dakika
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SBB Başkanı İsmail Demir Samsun'da

01.08.2022 11:50

- SBB Başkanı İsmail Demir Samsun'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma SanayiBaşkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Samsun temaslarına başladı.

- SBB Başkanı İsmail Demir Samsun'da

SAMSUN - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma SanayiBaşkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Samsun temaslarına başladı.

Bir dizi ziyaret ve toplantılara katılmak için Samsun'a gelen Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sabah ilk ziyaretini Samsun Valiliği'ne yaptı. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk tarafından karşılanan İsmail Demir, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Şeref defterinin imzalanmasının ardından valilik makama geçen Prof. Dr. İsmail Demir, protokol üyeleri burada birbirlerine çeşitli hediyeler taktim ettiler. Prof. Dr. İsmail Demir, Samsun'da ayrıca Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde "15 Temmuz Sonrası Savunma Sanayiindeki Gelişmeler Çalıştayı"na katılacak. Demir ayrıca Samsun'da TEKNOPARK'ı ziyaret ettikten sonra savunma sanayii firmalarında incelemelerde bulunacak.

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Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, İsmail Demir, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SBB Başkanı İsmail Demir Samsun'da - Son Dakika

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SON DAKİKA: SBB Başkanı İsmail Demir Samsun'da - Son Dakika
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