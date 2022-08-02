Sıcaktan bunalan çocukların eğlenceli serinliği - Son Dakika
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Sıcaktan bunalan çocukların eğlenceli serinliği

02.08.2022 17:48

- Sıcaktan bunalan çocukların eğlenceli serinliği Tokat'ın Erbaa ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar fıskiye altında eğlenerek serinledi.

- Sıcaktan bunalan çocukların eğlenceli serinliği

TOKAT - Tokat'ın Erbaa ilçesinde sıcaktan bunalan çocuklar fıskiye altında eğlenerek serinledi.

Tokat'ta termometrelerin yükselmesi ile birlikte çocuklar serinlemenin yolunu aradı. Erbaa Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanına yaptırılan kuru havuzda fıskiyelerden yükselen sular çocuklar için eğlenceye dönüştü. Fıskiyelerin etrafında dolaşan, bir birleri ile şakalaşan çocuklardan bazıları kıyafetleri ile bazıları şortlar ile suya girdi. Renkli görüntülerin yaşandığı parkta çocukların eğlence dolu anları kameralara yansıdı.

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Tokat, Erbaa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sıcaktan bunalan çocukların eğlenceli serinliği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sıcaktan bunalan çocukların eğlenceli serinliği - Son Dakika
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