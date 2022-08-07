Düğünde silahlar ateşlendi, sokakta oynayan Abdulsamet vuruldu (2) - Son Dakika
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Düğünde silahlar ateşlendi, sokakta oynayan Abdulsamet vuruldu (2)

07.08.2022 15:45
Düğünde silahlar ateşlendi, sokakta oynayan Abdulsamet vuruldu (2)

'SİLAH ATILMASINA KARŞIYIM'Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sokakta oyun oynadığı sırada sırtına yorgun mermi isabet eden Abdulsamet Ceylan'ın babası Savaş Ceylan, "Hastaneye götürüyorlar ve gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra Giresun'a sevk edildi.

'SİLAH ATILMASINA KARŞIYIM'

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde sokakta oyun oynadığı sırada sırtına yorgun mermi isabet eden Abdulsamet Ceylan'ın babası Savaş Ceylan, "Hastaneye götürüyorlar ve gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra Giresun'a sevk edildi. Burada tedavisi devam ediyor. Çocuğumu kalabalık yerden, buraya 'Tatil yapsın' diye getirdim. 'Sessiz, sakin' diye getirdim. Fakat başımıza bu geldi. Yukarı mahallede düğün olduğundan bahsettiler. Kurşunun oradan gelmiş olduğunu söylediler. Tamamıyla yanlış bir şey. Kimsenin başka birisinin canını yakmasını istemiyorum. Silah atılmasına karşıyım. Silahsızlanmak en güzeli. Silahı askerde ve sivil hayatta poligonlarda kullandım. Başka yerde kullanmadım. Kesinlikle yanlış bir şey. Çocuklar sürekli yorgun mermilerden, maganda mermilerinden canlarından oluyor ya da sakat kalıyor. Silaha karşı olanlar, tepkilerini göstersin" dedi.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN, -


YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Şebinkarahisar, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düğünde silahlar ateşlendi, sokakta oynayan Abdulsamet vuruldu (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düğünde silahlar ateşlendi, sokakta oynayan Abdulsamet vuruldu (2) - Son Dakika
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